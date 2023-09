Der Herbst steht vor der Tür – und auch, wenn wir den Sommer jetzt schon ein bisschen vermissen, schlägt zumindest unser Fashion-Herz höher. Denn endlich ist wieder „Sweater Weather“ und wir sind ready für einen Outfit-Change.

Welche zeitlosen Basic-Teile unbedingt in eure Herbst-Garderobe gehören, verraten wir euch hier!

1. Kniehohe Boots

Boots gehen einfach IMMER! Egal ob in Cowboy-Optik, als Reiterstiefel oder mit Absatz – kniehohe Stiefel sind perfekt für den Herbst. Damit macht ihr nämlich auch eure Sommerkleider im Handumdrehen herbst-tauglich. Einfach mit warmer Steppjacke kombinieren und schon seid ihr windgeschützt. Wir peppen diesen Look hier außerdem mit silbernen Hoops, cuter Mini-Tasche und lässiger Sonnenbrille auf!!!

2. Strickpullover

Ganz oben auf der Must-have-Liste für den Herbst: Strickpullis! Die zeitlosen Pieces sind nicht nur stylish, sondern halten uns auch warm. Unser Tipp: am besten auf schlichte Farben in Beige, Weiß, Schwarz oder Grau setzen, dann habt ihr auch noch in den kommenden Saisonen etwas davon. Investiert zudem ruhig in hochwertigere Stücke aus Wolle oder Kaschmir – das lohnt sich definitiv! Unser Favorite-Pulli-Look für den Herbst: Loafers, Fake Leather-Pants und sportlicher Shopper. Für die After-Work-Drinks mit der BFF peppen wir den Look mit silbernen Ohrringen und rotem Lippenstift auf.

3. Weiße Oversize-Bluse

Die darf definitiv in keinem Kleiderschrank mehr fehlen: eine weiße Oversize-Bluse gehört without a doubt zu den Basic-Pieces schlechthin. Sie lässt sich total vielseitig kombinieren und ist von elegant über casual bis hin zu sportlich extrem wandelbar. Wir setzen für unseren Lieblingslook auf einen schlichten Look, der sich mit eleganten Accessoires zu einem Abendoutfit upstylen lässt. Weite Jeans kombinieren wir mit Mules mit Absatz, goldenen Statement-Ohrringen und schlichter Clutch!

4. Lederjacke

Sie zählt schon seit Jahren zu den absoluten Basic-Must-Haves für den Herbst: die Lederjacke! Auch dieses It-Piece ist absolut zeitlos und gehört unbedingt in jeden Kleiderschrank. Diesen Herbst kombinieren wir die Jacke mit Midirock in Satin-Optik, weißem T-Shirt, Chelsea Boots und brauner Crossbody-Bag. Goldene Ohrringe sorgen für den extra Hingucker!