Es sind einige Schrecksekunden, die Drew Barrymore bei einem Auftritt in New York erlebte. Denn ein fremder Mann ist im Publikum – und will ihre Aufmerksamkeit!

Das Video von der Situation geht gerade viral.

Mann versucht, zu Drew Barrymore auf die Bühne zu stürmen

Eigentlich sollte es ein Gespräch zwischen Schauspielerin und Talkshow-Host Drew Barrymore und der Sängerin Reneé Rapp werden, bei dem sie sich über Reneés neues Album „Snow Angel“ austauschen. Doch das Event in New York wird plötzlich unterbrochen. Ein Mann aus dem Publikum steht nämlich auf und ruft Drews Namen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.

Drew, die zu Beginn wohl noch denkt, dass der Mann einfach nur etwas zur Unterhaltung der beiden beitragen will, widmet sich ihm im ersten Moment und sagt „Oh mein Gott. Hi“. Doch die Situation bekommt schnell einen ernsteren Unterton. Denn der Mann bewegt sich in Richtung Bühne und erklärt: „Ich bin Chad Michael Busto. Du weißt, wer ich bin. Ich muss dich irgendwann sehen, wenn du in New York bist.“ Auf Videos der Situation ist zu sehen, dass für die 48-Jährige die Situation schlaghaft ernster wird. Drew und Reneé werden offenbar aufgefordert, die Bühne schnell zu verlassen. Eine sichtlich irritierte Drew Barrymore verlässt ihren Auftritt Arm in Arm mit Reneé während die Sicherheitsleute den Mann von der Bühne fernhalten.

Kurze Zeit später versichert eine Mitarbeiterin des Live-Talks, dass es bald weitergehen wird. Wenige Augenblicke danach sind Drew und Reneé wieder auf der Bühne. Und trotz Schrecksekunde schaffen es beide, über die Situation zu lachen. Denn Drew ist von Reneés Beschützerinstinkt begeistert. „Ich habe eine neue Definition für deine Sexyness, es ist dieses Maß an beschützen. Das war wie in Bodyguard!“, scherzt sie. „Du bist mein Kevin Costner!

Clip der Situation geht viral

Online geht der Clip der Situation viral. Viele sind geschockt über die Szene und loben Reneés und Drews Reaktion. Besonders schlimm finden viele, wie offen und gutgläubig Drew dem Mann zunächst begegnet ist. „Das macht mich traurig, vor allem weil Drew so aufgeschlossen und fürsorglich ist und die Situation so beängstigend ist“, kommentiert etwa ein User online.

Bisher ist übrigens nicht klar, wer genau Chad ist. Online und in Medienberichten vermuten einige, dass es sich vielleicht um einen Stalker von Drew Barrymore handelt. Bestätigt wurden diese Vermutungen offiziell noch nicht. Laut Polizei wurde keine Beschwerde eingereicht und auch niemand festgenommen. Auch die Frage, ob Drew schon einmal direkt mit dem Mann zu tun hatte, bleibt bisher unklar.