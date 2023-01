Jeremy Renner hat sich zum ersten Mal nach seinem Unfall mit einem Schneepflug vor ein paar Tagen öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Posting aus dem Krankenhaus bedankt er sich bei seinen Fans für die lieben Nachrichten.

In der Foto-Beschreibung schreibt er außerdem, er sei zu kaputt zum Tippen.

Jeremy Renner meldet sich nach Unfall

Der Schauspieler hatte sich bei einem wetterbedingten Unfall vor ein paar Tagen beim Schneeräumen an seinem Haus in Nevada schwer verletzt. Die Gegend ist derzeit von schweren Schneestürmen betroffen. Man brachte den „Avengers“-Darsteller mit einem Hubschrauber nach dem Unfall direkt ins Krankenhaus, wo er mittlerweile sogar mehrmals operiert wurde. „Wir können bestätigen, dass Jeremy ein stumpfes Brusttrauma und orthopädische Verletzungen erlitten hat und heute, am 2. Januar 2023, operiert wurde. Er ist von der Operation zurückgekehrt und bleibt auf der Intensivstation in kritischem, aber stabilem Zustand“, das erzählte ein Sprecher am Montagabend.

Inzwischen hat sich der 51-Jährige selbst zu Wort gemeldet und teilte ein Foto von seinem Krankenhausbett. Er wandte sich damit an seine Fans und bedankte sich für die Genesungswünsche, die er bisher bekommen hat. „Danke euch allen für eure netten Worte. 🙏. Ich bin jetzt zu kaputt, um zu tippen. Aber ich schicke euch allen Liebe“, schreibt er in der Caption.

Von Schneepflug überrollt

Nach Angaben der zuständigen Polizei im Bezirk Washoe County soll Jeremy von seinem Schneepflug überrollt worden sein. Das bestätigte Sheriff Darin Balaam am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Offenbar soll ein Familienmitglied des Schauspielers nach den starken Schneefällen in der Nähe von Lake Tahoe mit dem Auto im Schnee auf einer Privatstraße stecken geblieben sein.

Der 51-Jährige habe das Auto mit seinem Schneepflug befreit und sei danach aus dem Pflug ausgestiegen. Doch der Pflug soll sich daraufhin selbst wieder ihn Bewegung gesetzt haben. Jeremy versuchte wieder in das Schneefahrzeug einzusteigen, doch dabei wurde er schwer verletzt. Danach brachte man ihn sofort mit dem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Weitere Ermittlungen laufen laut Polizei noch.