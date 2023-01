Marvel-Star Jeremy Renner wird derzeit wegen schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt, die er sich während eines Schneesturms beim Schneeräumen zugezogen hat.

Laut einem Sprecher soll er sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand befinden.

Jeremy Renner schwer verletzt nach Schneesturm

Schauspieler Jeremy Renner, den wir aus Marvel-Produktionen wie „Avengers“ oder „Hawkeye“ kennen, kämpft er nach einem wetterbedingten Unfall mit schweren Verletzungen. Der 51-Jährige wollte laut Angaben eines Sprechers an seinem Haus in Nevada in der Nähe des Skirestorts Rose-Ski Tahoe Schnee räumen. In der Region wütet derzeit ein extremer Schneesturm. Es kam unter anderem zu zahlreichen Stromausfällen.

Doch beim Schneeräumen verletzte sich der Marvel-Darsteller schwer und er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet unter anderem das „People“-Magazine. Nähere Details zum Unfall selbst sind derzeit nicht bekannt. Renner befinde sich „in einem kritischen, aber stabilen Zustand“, heißt es von einem seiner Sprecher. Er sei aber sehr gut versorgt und seine Familie sei bei ihm.

Zwei Oscar-Nominierungen

Jeremy Renner ist aber nicht nur für seine Rollen im Marvel-Universum bekannt. Der „Hawkeye“-Darsteller wurde sogar schon zwei Mal für den Oscar nominiert. Unter anderem für seine Rolle in „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“ (2008), wo er einen Bombenentschärfungsspezialisten im Irak spielt. Eine weitere Nominierung folgte für seine Darstellung des „James Coughlin“ in „The Town – Stadt ohne Gnade“ (2010).