Das neue Jahr ist da – ein Grund, sich zu freuen? Nicht für diese drei Sternzeichen. Denn für sie werden die ersten Wochen von 2023 ziemlich ungemütlich und stressig. Sie sollten sich allerdings nicht von dem holprigen Start ins Jahr 2023 verunsichern lassen.

Diese Tierkreiszeichen müssen sich durch den Januar kämpfen.

Waage

Die Waage zuckt immer noch zusammen, wenn sie an ihre Fehler und Fehltritte aus dem vergangenen Jahr denkt. Kein Wunder, dass das Sternzeichen in den ersten Wochen gefühlt nie bei der Sache ist. Die Waage bereut vieles und ist deshalb ständig gestresst. Sie ist vollgepackt mit schlechter Energie, die sie einfach überall mitnimmt und auf alles überträgt. Das macht ihren Alltag zu einer riesigen Herausforderung. Der Waage würde es deshalb nicht schaden, einfach mal mit 2022 abzuschließen – das schafft sie mit Ende Jänner dann auch endlich.

Krebs

Eigentlich war der Krebs bis vor Kurzem ziemlich zuversichtlich, was das 2023 anging. Doch das wird sich jetzt schlagartig ändern. Denn eine Achterbahn der Gefühle steht ihm durch eine neue Begegnung bevor und damit kann das Sternzeichen überhaupt nicht umgehen. Seine Ausgeglichenheit ist futsch. Es weiß wirklich gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Und Kontrollverlust kann der Krebs einfach gar nicht haben. Um die Kontrolle wiederzubekommen, versucht er alles. Doch es ist vergeblich, am besten er lässt sich auf seine Gefühle ein.

Zwillinge

Der sonst so gutgelaunte Zwilling muss im Januar sehr stark sein. Denn auf das Luftzeichen kommen in den ersten Wochen des neuen Jahres einige Herausforderungen zu. Es scheint einfach nichts wirklich rundzulaufen. Das Tierkreiszeichen weiß einfach nicht, wo ihm der Kopf steht. Weshalb sich überall Flüchtigkeitsfehler einschleichen, die im Nachhinein viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen. Doch Zwillinge sollten sich davon nicht unterkriegen lassen, denn ab Februar wird alles besser.