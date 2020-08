In dem neuen Hofer-Prospekt wirbt das Unternehmen für ein spezielles Putzmittel für Männer. Mit einer schwarzen Verpackung werden Badreiniger, Feuchttücher und Spülmittel für den Mann angeboten.

In den sozialen Medien ernten Hofer dafür einen echten Shitstorm.

Hofer macht Werbung mit “Putzmittel für Männer”

Bei Hofer gibt es ab Montag, dem 10. August eine neue Aktion. Und zwar Putzmittel für Männer. Die Sprühflaschen für Badezimmer und Co. sind im “Männerstil” designet. Mit einem schwarzen Hintergrund und der Aufschrift “Men’s Stuff” wurden diese Putzmittel extra für das männliche Geschlecht hergestellt. Ein besonderes Special ist auch der Geruch: Nach einem holzig, maskulinem Duft sollen die Reiniger riechen. Mit dieser Aktion erntet Hofer einen enormen Shitstorm in den sozialen Medien.

Shitstorm in den sozialen Medien wegen Hofer-Werbung

Eine junge Frau postete die Hofer-Werbung für Männerputzmittel auf Twitter und stellte die simple Frage: “Warum?”. In den Kommentaren scheinen sowohl Frauen als auch Männer sichtlich verwirrt von dem neuen Produkt für Männer. So schreibt ein User: “Das ist ganz normales Putzmittel, nur in ‘männlicher’ Verkleidung”. Ein anderer scheint den Sinn von Putzmittel für Männer nicht so ganz zu verstehen und fragt sarkastisch: “Reagiert besonders gut auf Hautzellen mit Y-Chromosom…?” Auch die anderen Kommentare sind nicht gerade positiv für das Lebensmittel-Unternehmen. Damit haben sie sich wohl selbst ins Bein geschossen. Oder es ist eine sehr ausgeklügelte PR-Strategie, damit es durch die sozialen Medien geht, schreibt ein User in die Kommentare.