Die Corona-Pandemie verursacht auch bei den VMAs (Video Music Awards) viele Veränderungen. Anstatt in einer großen Halle werden die Performances heuer im Freien stattfinden.

Außerdem werden auch zwei neue Corona-Kategorien gekürt.

MTV Video Music Awards werden auf ganz New York verteilt

Normalerweise werden die MTV VMAs im Barclay Center in New York abgehalten. Doch aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen wird die Veranstaltung am 30. August auf andere Locations verschoben. Anstatt in einer Halle mit Millionen von Menschen werden die Performances in ganz New York auf verschiedenen Bühnen abgehalten. Das berichtete MTV dem People Magazin. “Es wird eine Hommage an die unglaubliche Stadt New York werden”. In der Stadt wird man an vielen verschiedenen Orten kleinere Bühnen aufstellen, wo die Künstler performen können. Und das ohne oder nur mit einer begrenzten Anzahl an Publikum.

MTV vergibt erstmals auch Preise in Corona-Kategorien

Seit 1984 findet in New York die Verleihung der VMAs statt. Heuer soll es erstmals zwei neue Kategorien geben, in denen Preise vergeben werden können. Das teilte MTV dem People Magazin mit. Die Kategorien “Bestes Musikvideo von zu Hause” und “Beste Quarantäne-Darbietung” entstanden während der Corona-Pandemie und sind mit Künstlern wie Ariana Grande, Justin Bieber, Drake, Lady Gaga oder John Legend vertreten.