Zu manchen Menschen fühlen wir uns mehr hingezogen als zu anderen, weil sie uns einfach guttun. Das mag unter anderem auch an den Sternen liegen. Denn ein paar Sternzeichen harmonieren besonders gut miteinander.

Diese Tierkreiszeichen machen sich gegenseitig besonders glücklich.

Skorpion und Krebs

Der nachdenkliche und gleichzeitig emotionale Skorpion ist oft nicht leicht zu handhaben. Denn er kann ziemlich nachtragend und unermüdlich sein. Deshalb steht er sich oft selbst im Weg und macht es anderen nicht leicht ihm nahezukommen. Bevor er Nähe zulässt, stößt er Menschen meistens weg. Doch mit dem Krebs ist das anders. Denn der sensible und gefühlsbetonte Krebs schafft es den Skorpion aus seiner Reserve zu locken und ihm ein Spiegel vorzuhalten. Auch der Krebs kann hin und wieder von der forschen Art des Skorpions etwas lernen. Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen.

Steinbock und Jungfrau

Auch die beiden Tierkreiszeichen Steinbock und Jungfrau harmonieren sehr gut miteinander. Der Steinbock ist immer realistisch und bodenständig, das gefällt gerade der Jungfrau besonders gut. Denn das sind Charaktereigenschaften, auf die sie auch bei sich selbst großen Wert legt. Die beiden haben sehr viel gemeinsam. Beim Kennenlernen sind beide zunächst eher zurückhaltend. Doch wenn sie sich öffnen, dann erkennen die beiden Sternzeichen vieles von sich selbst im anderen wieder. Dabei entsteht eine innige Beziehung, weil sie so viel miteinander teilen.

Wassermann und Waage

Der Wassermann ist ein Sternzeichen, das seinen Individualismus gerne auslebt. Dadurch merkt er manchmal gar nicht, dass er hin und wieder sogar rücksichtslos handelt. Die Waage merkt so was besonders schnell und möchte dieses Ungleichgewicht schnell ausgleichen. Dabei hat sie aber auch keine Hemmungen, direkt darauf hinzuweisen. In den meisten Fällen zeigt sich der Wassermann, dann auch sehr schnell einsichtig. Bei der Waage hingegen kann es nicht schaden, dann und wann einmal aus ihrer Komfortzone gezogen zu werden. Mit seinen Ideen, Drang nach Herausforderungen und seiner Überzeugungskraft schafft das der Wassermann mit Leichtigkeit.