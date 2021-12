Günther Jauch ist einer der bekanntesten deutschen Moderatoren. Unter anderem unterhielt er uns jedes Jahr wieder im Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen„. Ganze 25 Jahre lang moderierte er die Live-Show. Nun verabschiedete sich der 65-Jährige von den Zuschauern der Sendung.

Denn er moderierte sie zum letzten Mal.

Günther Jauch nimmt Abschied von Live-Show

Eine gefühlte Ewigkeit moderierte der 65-Jährige die Show „Menschen, Bilder, Emotionen“ auf RTL – nämlich ganze 25 Jahre lang. Doch nun präsentierte er den Live-Jahresrückblick zum allerletzten Mal. Damit geht eine richtige TV-Ära zu Ende. Natürlich ließ man den Moderator nicht einfach ohne gebührlichen Abschied gehen. In der vier Stunden langen Sendung ließen sich seine Gäste einige Überraschungen einfallen.

So bekam er während der Show unter anderem Überraschungsanrufe von Barbara Schöneberger, Thomas Müller oder Thomas Gottschalk. Doch bei Thomas Gottschalk blieb es nicht nur bei einem Überraschungsanruf, er tauchte nämlich später live in der Show auf, um sich persönlich zu verabschieden. Bei den Überraschungsanrufen blieb es aber nicht. Denn zu Gast war auch Tennis-Star Alexander Zverev, der ihm ein ganz besonderes Geschenk übergab. Nachdem er von Jauch ein letztes Mal interviewt wurde, schenkte der Tennis-Spieler ihm seinen Olympiaschläger.

Abschied mit emotionalen Worten

Dass ihm der Abschied vom TV-Format nicht leicht fiel, merkte man dem 65-jährigen Moderator an. „Es war eine ganz schöne Zeit und immer die Sendung, vor der ich am meisten aufgeregt war, weil ich wusste – Das muss was werden“, so der 65-Jährige. Selbstverständlich bedankte er sich noch bei allen Beteiligten der Sendung. Am Ende der Sendung verabschiedete er sich mit den Worten: „Ich bin nicht aus der Welt. Wir sehen uns wieder!“