Während einige Sternzeichen für ihre romantische Ader bekannt sind und seit ihrer Kindheit von einer großen Hochzeit träumen, gibt es auch solche, die eine ganz andere Richtung einschlagen. Die Ehe kommt für bestimmte Sternzeichen einfach nicht in Frage. Diese drei Tierkreiszeichen werden womöglich nie heiraten.

Zumindest nicht in naher Zukunft.

Wassermann

Der Wassermann ist bekannt für seine Freiheitsliebe und seinen Unabhängigkeitsdrang. Dieses Luftzeichen hat ein starkes Bedürfnis nach Individualität und Abenteuer. Die Idee, sich auf eine langfristige Verpflichtung wie die Ehe einzulassen, passt einfach nicht zu seinem rebellischen Naturell. Der Wassermann schätzt seine Spontanität über alles und möchte sich nicht in traditionelle Strukturen zwängen lassen. Er liebt es, neue Erfahrungen zu machen und die Welt zu erkunden! Heiraten und eine feste Bindung eingehen, könnte ihn in seiner Entfaltung einschränken. Eine lockere und casuale Beziehung passt viel besser zu diesem Sternzeichen.

Schütze

Schützen sind optimistische und äußerst gesellige Sternzeichen. Sie sind gerne unterwegs, erkunden neue Kulturen und erweitern regelmäßig ihren Horizont. Das Tierkreiszeichen begleitet aber auch das Gefühl, dass eine Ehe seine Freiheit und Flexibilität einschränken könnte. Es möchte aber stets neue Erfahrungen machen, und sich nicht festlegen. Allein die Vorstellung einer dauerhaften Partnerschaft kann für Schützen daher beängstigend sein. Bis sie den Bund der Ehe eingehen, können also noch sehr viele Jahre vergehen.

Widder

Auch der Widder ist für seine „freigeistige“ Natur bekannt. Von gängigen Konventionen hält er einfach nichts. Und so überrascht es auch nicht, dass es beim Widder keine Priorität hat, das Liebesglück mit dem Bund der Ehe zu versiegeln. Wieso auch, das Liebesglück kann man ja auch anders zelebrieren. Und wie heißt es so schön: Auf die kleinen Dinge im Leben kommt es eben an. Allein schon der Gedanke an eine große, pompöse Hochzeit macht das Feuerzeichen nervös.