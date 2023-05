Diese Hochzeitslocation ist nicht von dieser Welt – im wahrsten Sinne des Wortes. Das Raumfahrtunternehmen Space Perspective bietet bald die Hochzeit im Weltall an. Ja, richtig gehört!

Man kann sich sogar schon auf die Warteliste schreiben lassen. Die ersten Flüge sollen Ende 2024 starten.

Eine Hochzeit im Weltall

Er soll zu einem der schönsten Tage des Lebens werden: der Hochzeitstag. Dafür muss natürlich auch die perfekte Location her. Und ein Raumfahrtunternehmen mit Sitz in Florida, USA, bietet einen Ort für das Ja-Wort an, an den ihr bisher sicherlich noch nicht gedacht habt: den Weltraum mit seinen unendlichen Weiten. Dafür schickt das Unternehmen die Heiratswilligen in einer Kapsel mit emissionsneutralem Ballon in den Orbit. Durch die riesigen Fenster im Ballon hat man während der Zeremonie den atemberaubenden Blick auf die Erde.

Laut dem Raumfahrtunternehmen hebt die Kapsel namens Neptun zusammen mit dem Space Balloon mit einer Geschwindigkeit von etwa 19,3 km/h ab. Dabei wird sie mit erneuerbarem Wasserstoff angetrieben. Außerdem ist die Kapsel mit den größten Fenstern, die jemals ins All geflogen sind, versehen. Während die Paare getraut werden, können sie also die Aussicht auf Planet Erde genießen.

Auch in mehr als luftigen Höhen haben die Brautpaare die Möglichkeit, der Hochzeit ihren persönlichen Touch zu verleihen. So kann etwa die Deko und das Interieur der Kapsel je nach Wunsch der KundInnen gestaltet werden. Zudem gibt’s für die Hochzeits-Passagiere auch Cocktails und Essen an Bord. Insgesamt dauert der Weltall-Flug runde sechs Stunden.

Die Warteliste ist lang

Die Technologie, die Space Perspective nutzt, hat sich schon jahrzehntelang bewährt, wie die GründerInnen des Unternehmens betonen. Sie wird nämlich schon seit langer Zeit von der NASA und anderen Forschungsinstituten genutzt. Falls ihr jetzt Interesse haben solltet: Der Preis pro Person liegt bei 125.000 US-Dollar. Trotz der stolzen Summe ist die Nachfrage offenbar schon jetzt sehr groß. Es gibt mittlerweile sogar eine Warteliste, auf die man sich setzen lassen kann. „Wir haben bereits Leute, die die erste Ehe im Weltraum schließen wollen, also werden wir sehen, wer die ersten sein werden“, erzählt Jane Poynter gegenüber The Cool Down, eine der GründerInnen von Space Perspective.