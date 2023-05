Das deutsche Interiorlabel Within Mood kommt von 15. – 21. Mai 2023 zum ersten Mal mit einem temporären Pop-up Store in die Wiener Innenstadt.

Natürlich mit im Gepäck: Die heißbegehrten „Cold Cups“, die bereits mit dem German Design Award ausgezeichnet wurden.

Interiorlabel Within Mood eröffnet Pop-up Store in Wien

Die minimalistischen und zeitlosen Designs von „Within Mood“ endlich offline shoppen – das geht ab sofort im neuen Pop-up Store in Wien. In der Herrengasse 1-3 im 1. Bezirk gibt es die stylishen Pieces der Interior-Kollektion von 15. bis 21. Mai zu kaufen.

„Österreich liegt uns sehr am Herzen, wir haben viele Freunde und Verwandte hier. Besonders Wien, die Kultur, das Flair, die Menschen, sowie die Architektur und die Kulinarik haben es uns angetan. Wir freuen uns schon sehr darauf, inmitten der Stadt mit unserem Pop-up zu starten und den Wiener:innen unsere Brand zu präsentieren.“, so Gründerin Leonie.

Neben den beliebten „Cold Cups“, gibt es im Wiener Pop-up auch Allrounder-Pieces wie „The Jar“, das Design-Highlight „The Vase“ oder die klassische Tablewear. Die Interior-Pieces von Within Mood werden in kleinen Manufakturen in Deutschland und Portugal per Hand produziert.

„The Vase“ kann auch ohne Blumen zum Design Highlight avancieren. Das Produkt in Glasoptik ist auch in der Farbe Grau erhältlich. Die Vase wurde ebenfalls mit dem German Design Award ausgezeichnet. € 119

Within Mood Pop-up

15. – 21. Mai 2023

Herrengasse 1-3, 1010 Wien



Öffnungszeiten:

Mo – Do 10 bis 19 Uhr

Fr 10 bis 20 Uhr

Sa 10 bis 18 Uhr



Über Within Mood

WITHIN MOOD ist eine Interior Brand, die 2021 von Leonie Deventer und Louisa Beyer – bekannt geworden als @somegoodspirits, heute als @loulou – gegründet wurde. Als deutsches Interiorlabel mit Sitz in Köln haben sie sich zum Ziel gesetzt, minimalistische Ästhetik und zeitloses Design zu vereinen, sowie den Fokus auf hochwertige Qualität zu legen. Dabei wird die Tableware mit sorgfältiger Handarbeit in deutschen und portugiesischen Manufakturen hergestellt. Die female-owned Brand ist aktuell mit dem German Design Award ausgezeichnet worden.