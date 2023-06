Chrissy Teigen und John Legend sind wieder Eltern geworden. Und zwar durch eine Leihmutter! Das gab das Paar jetzt auf Instagram bekannt. Dabei verraten sie auch gleich Namen und Geschlecht des Sprösslings.

Das Power-Couple hat bereits drei gemeinsame Kinder.

Chrissy Teigen und John Legend sind erneut Eltern geworden

Chrissy Teigen und John Legend haben bereits drei Kinder. Nun können sie sich über ein weiteres Familienmitglied freuen. Chrissy und John sind erneut Eltern geworden. Ohne große Ankündigung präsentieren die zwei Stars überraschend ihr neues Familienmitglied jetzt auf Social Media. „Seit ich mich erinnern kann, habe ich mir immer vier Kinder gewünscht“, beginnt das Model ihr Statement.

Ihr viertes Baby erblickte am 19. Juni das Licht der Welt. Und das durch ein Leihmutter. Während John auf seinem Insta-Profil drei cute Fotos mit dem Baby teilt, beschreibt Chrissy in ihrem Post ziemlich ausführlich, wie das Paar eine Leihmutterschafts-Agentur kontaktiert – und mit einer Dame namens Alexandra die „perfekte“ Leihmutter gefunden hatte. Sie findet dankende Worte für Alexandra: „Wir möchten uns für dieses unglaubliche Geschenk bedanken, das du uns gemacht hast, Alexandra.“

So heißt ihr Baby

Das Paar verrät auch gleich das Geschlecht des Neugeborenen. Die Familie darf sich über ein Söhnchen freuen. Zudem verkündet das Model auch gleich noch den Namen ihres Sohnes. „Und wir sind so glücklich, der Welt zu sagen, er ist hier, mit einem Namen, der für immer mit dir verbunden ist: Wren Alexander Stephens“. Das Model teilt dazu auch ein Foto, auf dem sie den Babybauch der Leihmutter küsst. Am Ende schreibt die 37-Jährige noch: „Unsere Herzen und unser Zuhause sind offiziell erfüllt. Und für unseren Jack wissen wir, dass beide Engelsküsse von dir kommen.“

Paar verlor 2020 ein Kind

Erst vor fünf Monaten ist ihr drittes Kind, Esti, zur Welt gekommen. Die 37-Jährige hatte das Mädchen nach eigenen Angaben per Kaiserschnitt entbunden. John und Chrissy haben außerdem eine 7-jährige Tochter namens Luna und einen 5-jährigen Sohn mit dem Namen Miles. Doch der Weg zu ihrem Familienglück war nicht immer einfach. 2020 enthüllte das Paar, dass sie den gemeinsamen Sohn Jack in der 20. Schwangerschaftswoche verloren hatten. Da Chrissy zu wenig Fruchtwasser hatte, überlebte das Baby nicht im Mutterleib. Ihre Plazenta riss und Chrissy musste eine Stillgeburt durchstehen. Damals schilderte sie die traurige Erfahrung auf Social Media und ließ ihre Community an ihrem Schmerz teilhaben.

Umso mehr freuen sich ihre Fans nun natürlich für das Ehepaar und hinterlassen jede Menge Glückwünsche und Herz-Emojis. Aber auch viele Celebrities zeigen ihre Freude über die Baby-Überraschung. Nina Dobrev kommentiert zum Beispiel: „Gratulation. Ich freu mich so sehr für euch alle!“ Auch Kourtney Kardashian und Kris Jenner hinterlassen Kommentare. Ebenso Paris Hilton und Ellen DeGeneres.