Du hast mit deinem Crush ein erstes Date vereinbart und weißt aber noch nicht so recht über was ihr reden solltet? Hier haben wir Fragen, die du stellen kannst, wenn du keinen Bock auf Smalltalk hast 😉

Verabschiede dich von Sätzen wie “Was machst du beruflich?” oder “Was sind deine Hobbys?” – viel zu oberflächlich! Diese Fragen solltest du stellen, um spannende Dinge über dein Date zu erfahren 😉

1. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Geschwistern oder Eltern gesprochen?

Die Frage eignet sich perfekt, um mehr über die Familien-Verhältnisse deines Dates zu erfahren. Denn seien wir uns ehrlich, es interessiert uns einfach ob unser potentieller Partner gut mit seinen Eltern kann. Oder ob es großes Drama unter den Geschwistern gibt.

2. Was hat dich in letzter Zeit zum Weinen gebracht?

Wir geben zu, diese Frage ist vielleicht etwas gewagt – denn sie könnte auch nach hinten los gehen und die Stimung kippen. Aber dennoch solltest du dich trauen, diese Frage zu stellen. Denn wir interessieren uns nicht nur für die Erfolge unseres Gegenübers – wir akzeptieren auch seine Niederlagen, sie wecken sogar unsere Neugierde. Wann unser Date das letzte Mal geweint hat, kann wirklich viel über die Persönlichkeit verraten. Außerdem wissen wir ja, dass jedes Leben seine dunklen Momente hat, und bestehen nicht darauf, dass die Atmosphäre ständig beschwingt sein muss.

3. Wie ist deine letzte Beziehung zu Ende gegangen?

Ja, wir wissen – Ex-Geschichten sind eigentlich tabu beim ersten Date. Aber wo bleibt da der Spaß? Und diese Information sagt tatsächlich viel über unseren potentiellen Partner aus. Wenn dein Date bei seiner Erklärung ausschließlich die Schuld bei seiner Ex sucht, sollten die Alarmglocken läuten. Such besser nach jemandem, der bereit ist, Verantwortung für das Scheitern der Beziehung zu übernehmen. Es zeigt Demut, Ehrlichkeit und Fähigkeit zum persönlichen Wachstum.

4. Wer war als Kind dein größtes Idol?

David Hasselhoff, Dieter Bohlen oder doch vielleicht Madonna? Wenn dein Gegenüber offen ist, könntest du hier vielleicht schon von irgendwelchen “Guilty Pleasures” erfahren.

5. Was bereust du?

Das eigene Versagen einzugestehen bedeutet immer auch zu riskieren, dass man sich bloßstellt. Aber genau das macht auch unglaublich attraktiv. Denn niemand will bei einem Date hören, wie perfekt man doch ist und was man schon alles tolles in seinem Leben gemacht hat.

6. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?

Ja, diese Frage klingt nicht allzu ernst gemeint. Sie kann aber äußerst lustig und spannend werden. Durch die Zeit reisen, fliegen, sich unsichtbar machen – meistens gibt es einen bestimmten Grund, wieso jemand gerne eine bestimmte Superkraft hätte. Finde heraus wieso! 😉