Good Vibes und heiße Sommerflirts sind normalerweise die Hauptzutaten für einen aufregenden Juli. Doch für manche Tierkreiszeichen scheinen die Sterne andere Pläne zu haben. Bei ihnen läuft es in Sachen Dating einfach nicht ganz rund. Was das konkret heißt? Das erfahrt ihr hier!

Diese drei Sternzeichen, müssen sich im Juli wohl auf eine Pechsträhne in der Liebe gefasst machen!

Steinbock

Der Steinbock ist ein echter Meister der Selbstkontrolle und Planung. Doch im Juli könnten ihn genau diese Eigenschaften daran hindern, sich beim Dating richtig zu öffnen. Er ist somit wohl selbst dafür verantwortlich, wenn es bei ihm in den kommenden Wochen nicht so ganz rund läuft in Sachen Kennenlernen. Denn mögliche Love-Interests fühlen sich durch seine fast schon verbissene Art etwas abgeschreckt. Lieber Steinbock: Es ist Sommer – lass los und erlaube dir, im Moment zu leben! Die Liebe kann nicht immer nach einem strengen Zeitplan funktionieren.

Wassermann

Der Wassermann ist ja für seinen Charme bekannt. Vor allem bei Dates glänzt das Sternzeichen meistens. Doch im Juli könnte sein üblicher Liebes-Glücksstern vorübergehend etwas verblasst sein. Es ist möglich, dass sie sich in romantischen Situationen etwas unbeholfen fühlen oder dass sich die Menschen um sie herum distanzieren. Fest steht: Irgendetwas passt einfach nicht so ganz. Und es könnte sogar zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen. Aber halb so wild. Das Universum hat vielleicht andere Pläne für sie. Wichtig ist, dass das Sternzeichen offen bleibt.

Skorpion

Der Juli ist für die leidenschaftlichen Skorpione möglicherweise eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Obwohl sie normalerweise wahre Meister der Verführung sind, können sie in diesem Monat auf Hindernisse stoßen. Missverständnisse könnten ihre Bemühungen beim Kennenlernen stören. Sie fühlen sich aktuell auch nicht zu 100 Prozent wohl in ihrer Haut. Das spürt das Gegenüber natürlich. Der Skorpion sollte im Juli vielleicht einfach eine Dating-Pause einlegen. Sie können diese Zeit nutzen, um ihre eigenen Interessen wieder etwas mehr zu verfolgen. Ab August schaut es dann vielleicht schon wieder ganz anders aus.