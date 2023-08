Angeblich soll die Ehe zwischen Superstar Britney Spears und ihrem Sam Asghari nach gerade einmal 14 Monaten vor dem Aus stehen. US-Medien berichten jetzt nämlich: das Paar hat sich getrennt.

Sam habe demnach schon die Scheidung eingereicht.

Britney Spears und Sam Asghari sollen sich scheiden lassen

Gerüchte, dass es in der Ehe von Britney Spears und Sam Asghari kriselt, gibt es online immer wieder. Doch laut mehreren Insidern ist es dieses Mal ernst. Denn wie unter anderem „TMZ“ und „People“ berichten, haben sich die beiden getrennt. Bereits Anfang des Monats sah man beide ohne ihre Eheringe; jetzt behaupten Insider-Quellen, dass Sam die Scheidung eingereicht habe.

Bereits im Mai schrieb „TMZ“ von einer Ehekrise und behauptete, dass Sam nicht mehr oft im gemeinsamen Haus übernachte. Laut der Webseite käme es immer wieder auch zu lautstarken Streitigkeiten zwischen den beiden. Und auch anonyme Quellen bestätigen jetzt gegenüber „People“: Diese Beziehung macht schon längere Zeit keinen Sinn mehr. „Ihre Ehe steht seit Monaten auf der Kippe“, erklärt der Insider. Es sei ein „ständiges Drama“ zwischen den beiden und die Situation sei „schon lange sehr toxisch“. Doch die Quelle betont auch: „Eine Scheidung wäre verheerend für Britney.“ Offiziell bestätigt hat bisher keiner der beiden die Gerüchte. Denn weder Britney noch Sam haben sich zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Seit 14 Monaten verheiratet

Zur Erinnerung: Sam und Britney sind seit 2016 ein Paar. Während ihrem Kampf für die Beendigung der Vormundschaft durch ihren Vater stand Sam an ihrer Seite; unterstütze sie öffentlich und stand ihr zur Seite, als ihre Vormundschaft nach Jahren beendet wurde. „Ich bin dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die sie von ihren Fans auf der ganzen Welt erhält, und ich freue mich auf eine normale, tolle gemeinsame Zukunft“, erklärte er kurz nach dem Ende der Vormundschaft im November 2021.

Im September 2021 verlobte sich das Paar, am 9. Juni 2022 folgte die Hochzeit mit prominenten Gästen wie Paris Hilton, Madonna und Selena Gomez. Online betonte Britney stets, wie stolz sie auf ihre Beziehung und ihren Ehemann ist; postete gemeinsame Bilder und Liebesbekundungen. „Ich fühle mich so gesegnet, mit einem so unglaublichen Ehemann zusammen zu sein, der mich jeden Tag inspiriert“, schrieb sie noch im Mai 2023 zu einem Video der beiden.