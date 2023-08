We know, uns fällt es auch schwer daran zu denken, dass der Sommer bald vorbei ist. Aber it is what it is. Und sehen wir das Ganze mal so: endlich wieder neue Fashion-Trends, die wir ausprobieren können! Allen voran coole Jacken-Trends!

Wir zeigen euch drei Styles, die wir diesen Herbst tragen.

Herbst-Jacken-Trends 2023

An diesen drei Allroundern kommen wir im Herbst nicht vorbei:

1. Lederjacken

… kommen einfach nie aus der Mode! Kein Wunder also, dass wir die rockigen Pieces auch im Herbst 2023 zu den Top 3 Jacken-Trends zählen. Heuer setzen wir auf die Biker-Variante – je mehr Schnallen, Knöpfe und Nieten, desto besser. Egal ob zum sportlichen Outfit oder zum eleganten Midi-Rock, die Lederjacke passt so gut wie überall dazu uns sorgt definitiv für einen Hingucker!

2. Steppjacken

Was im Frühling schon da war, heben wir im Herbst auf die nächste Stufe: Steppjacken haben sich nun endgültig durchgesetzt und halten uns an windigen Herbsttagen nicht nur warm, sondern lassen uns auch Styling-technisch richtig gut aussehen. Farben wie Beige, Olivegrün oder Braun sind diese Saison besonders in. Vor allem in der Oversized-Variante zählen die Steppjacken zu DEN Jacken-Trends 2023.

3. Bomberjacken

Bomberjacken are back! Wobei, waren sie jemals weg? Diesen Herbst kommen wir jedenfalls nicht an ihnen vorbei. Sie sind die perfekte Jacke für kühle Herbsttage, an denen doch hin und wieder noch die Sonne rauskommt. Vom Styling-Faktor der It-Pieces ganz abgesehen. Auch hier setzen wir auf schlichte Modelle in klassischen Farben wie Schwarz, Beige oder Weiß. Kombiniert mit Cargo-Hose oder auch Satin-Rock – egal ob sporty oder classy, die Bomberjacke lässt sich vielseitig kombinieren!