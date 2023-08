Der All-Over-Denim-Look ist gerade sowas von in! Es gibt wohl kaum ein Fashion-Posting auf Instagram, auf dem man kein Denim-Detail entdeckt. Von Taschen über Schuhe bis hin zu verspielten Details wie Haarreifen oder sogar Handy-Cover: Jeansoptik ist all over the place! LIEBEN WIR!

Und weil wir diesen Fashion-Trend so hypen, gibt’s hier natürlich unsere Favorite Pieces zum Nachshoppen für euch.

Taschen im Denim-Look

Wer in den 90ern aufgewachsen ist, dem kommt dieser Trend wohl ziemlich bekannt vor: Taschen in Jeansoptik sind zurück und kommen in allen Varianten und Formen daher. Egal ob als lässiger Shopper, stylishe Clutch oder sportliche Crossbody-Bag – bei den Styles der Saison wird garantiert jeder fündig!

Schuhe in Jeansoptik

Das Denim-Game wird heuer auf das nächste Level gehoben. Jetzt tragen wir nämlich auch Schuhe in Jeansoptik. Von Sneaker über Pantoletten bis hin zu Mules und Sandalen; der Jeans-Stoff ist einfach überall und wir können nicht genug davon bekommen!

Denim Caps & Bucket-Hats

Auch am Kopf tragen wir jetzt Denim! Und zwar als sportliche Kappen oder coole Bucket-Hats. Die dürfen ruhig auch mal etwas auffälliger sein und zum Hingucker werden. Mit Kopfbedeckung in Jeansoptik seid ihr definitiv total im Trend! Hier gibt’s unsere Lieblingsteile für euch:

Denim-Outfits

Wer den All-Over-Look liebt, für den gibt’s hier noch die heißesten Trend-Pieces wie Jeanshemden, Skirts, Kleider, Hosen & Co zum Nachshoppen:

Jeans-Hemden

… kommen einfach nie aus der Mode!

Jeans-Röcke

… sind vor allem in Midi- oder sogar Maxi-Länge gerade mega im Trend!

Jeans-Kleider

… haben sich von den 90s ins Jahr 2023 katapultiert!

Jeans-Hosen

… gehören sowieso in jeden Kleiderschrank!