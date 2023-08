Dass der Run auf Taylor Swift gerade enorm ist, wissen wir nicht erst, seit die Sängerin ihre Europa-Tournee verkündete und wir beinahe unsere Seele verkaufen mussten, um an Tickets zu kommen. Fans aus aller Welt haben die verrücktesten Tricks auf Lager, um schlussendlich doch noch Teil der heiß begehrten Show zu sein.

In Los Angeles haben sich mehrere Fans auf das Konzert von Taylor geschlichen, in dem sie die Security bestochen haben.

Taylor-Swift-Fans bestechen Security für Eintritt

Es gibt aktuell definitiv mehr Fans von Taylor Swift als Konzertkarten! Kein Wunder also, dass viele bereit dazu sind, so ziemlich alles zu tun, um ihr Idol zumindest einmal live und in Farbe zu sehen. Momentan verbreitet sich aber eine ziemlich dreiste Masche, die es einigen Swifties schlussendlich doch noch ermöglicht, bei ihren Konzerten dabei zu sein.

Die Sängerin befindet sich gerade in Los Angeles und spielt sechsmal hintereinander im neuen „SoFi Stadium“, in dem mehr als 70.000 Menschen Platz haben. Ein paar Fans mehr oder weniger fallen da auch nicht mehr auf. Das haben sich wohl auch ein paar Mitarbeiter des Sicherheitspersonals vor Ort gedacht. Denn sie ließen sich von Mega-Fans bestechen, damit diese sich unbemerkt in die Konzertlocation sneaken können.

60 Dollar und jede Menge Stress

Besonders bitter: einige Swifties blätterten sogar Tausende von Dollar für eine Karte hin. Während diejenigen, die die Security bestochen haben, nur zwischen 60 und 100 Dollar bezahlten. Offenbar habe das Promiblatt TMZ „direkte Kenntnis von einer Handvoll Fans, die ohne Tickets hineingekommen sind – mehrere von ihnen haben das Sicherheitspersonal mit Bargeld bestochen.“

Einen Haken hatte die Sache jedoch: Für die Fans mit den illegalen Tickets bedeutete das Konzert Nervenkitzel pur. Denn sie mussten zusehen, dass sie nonstop in Bewegung bleiben. Aufgrund der zugewiesenen Sitzplätze mussten sie entweder am Gang herumstehen, bis sie gebeten werden weiterzugehen, so tun, als würden sie jemanden suchen oder sich „irrtümlich“ auf die Plätze von anderen setzen, bis diese wiederkamen. Ob das den Stress wirklich wert war? Hartgesottene Swifties würden diese Fragen vermutlich mit einem lauten „JA“ beantworten …

Folgen jetzt Konsequenzen?

Nachdem TMZ die unfairen Fan-Tricks sowie die bestechlichen Security-Mitarbeiter aufgedeckt hat, bleibt nun abzuwarten, ob diese Aktionen Konsequenzen haben – für beide Parteien. Fraglich ist an dieser Stelle auch, aus welchem Grund besagte Fans dem Promi-Magazin gegenüber überhaupt ausgepackt haben. Schließlich haben sie sich damit auf gewisser Weise selbst verraten und sich die Masche für künftige Konzert-Besuche mächtig vermasselt.

Dann lieber doch auf die ehrliche Weise. Wie etwa jener Mega-Fan von TayTay, der keine Tickets mehr ergattern konnte und sich kurzerhand als Security (der sich hoffentlich nicht bestechen lässt) ausbilden hat lassen. Seine Vorteile: er ist nicht nur gratis bei den Shows dabei, sondern wird auch noch dafür bezahlt. Goals, würden wir mal sagen!