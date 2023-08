Was wird das Jugendwort des Jahres 2023? Darüber können wir jetzt wieder abstimmen! Insgesamt zehn Favoriten stehen ab sofort zur Auswahl. Mit dabei unter anderen Wörter wie „Slay“ (ein Ausdruck der Bewunderung) oder „Rizz“, was so viel wie flirten bedeutet. Und auch „Yolo“ feiert sein Comeback.

Bis zum 20. September kann man auf der Webseite jugendwort.de noch aus den Top Ten wählen.

Jugendwort 2023: Diese Top Ten stehen zur Auswahl

Auch kührt der Langenscheidt-Verlag wieder das Jugendwort des Jahres. Dafür stehen wieder einige Favoriten zur Auswahl, die jetzt bekanntgegeben wurden. Wir müssen gestehen – einige davon sind uns ziiiiiemlich fremd (seems like we are getting old). Aaaaber es sind auch ein paar alte Bekannte dabei. Mit auf der Liste der Top Ten ist nämlich auch „Yolo“ (= „you only live once“), das bereits 2012 zum Jugendwort des Jahres gekürt wurde.

Heuer unter den Top Ten: Abkürzungen wie „NPC“ (= „Non-Playable-Charakter“; eine abwertende Bezeichung für eine Person, die man nicht mag), „Side eye“ (ein Ausdruck der Verachtung) oder auch „Digga(h).

Das sind die Top Ten 2023

Kerl*in (Anrede für einen Freund, die Jugendliche aber meist nur in der maskulinen Form verwenden. Herkunft: wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird: „Es ist Mittwoch, meine Kerle“) Yolo (Steht für „you only live once“. Aufforderung, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen. Beispiel: „Boah, das wird teuer! Egal, yolo!“ – Yolo war das Jugendwort 2012) Darf er so (Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von „Darf er das einfach so sagen?“, wird genutzt, wenn etwas Provokantes gesagt oder getan wurde) goofy (Adjektiv im Sinne von „komisch“, „tollpatschig“ oder „weird“) Side eye (auf Deutsch „Seitenblick“, drückt Verachtung oder Missbilligung aus) NPC (Abkürzung für „Non-Player-Character”. Ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist. Beispiel: „Guck dir mal den NPC an!“) Slay (Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Beispiel: „Dein Outfit sieht gut aus! Slay!“) Auf Lock (Abkürzung von „auf locker“, Bedeutung: die Dinge entspannt angehen. Beispiel: „Ich gehe mit paar Freunden raus auf Lock!“) Digga(h) (oft, aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Beispiel: „Ey Digga“ oder auch „Digga, ich hab so Hunger“) Rizz (Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Beispiel: „Der hat richtig Rizz!“ oder „Ich hab ihr meinen Rizz gezeigt und sie gehörte mir“)

Abstimmung bis 20. September

Bis zum 20. September kann ab sofort aus den Top Ten gewählt werden. Danach wird nochmal aus den drei Favoriten der erstens Abstimmungsrunde gewählt. Das Jugendwort 2023 wird dann am 22. Oktober bekanntgegeben.

Hier geht’s zur Abstimmung

Seit 2020 gelten übrigens nur noch die Stimmen der 10- bis 20-Jährigen. Es dürfen zwar auch Erwachsene mitvoten, ihre Stimmen werden aber nicht zur Auswertung gezählt.