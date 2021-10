Ist man erstmal in einer Beziehung, die auch richtig gut läuft, dann schleicht sich schnell mal der Alltag ein. Romantische Momente bleiben da oft auf der Strecke. Doch schon klitzekleine Gesten und Dinge können dabei helfen, liebestechnisch in Form zu bleiben.

Und wir verraten euch, welche das sind!

1. Gemeinsames Lachen in der Beziehung

Wer denselben Humor hat, kann sich bereits über einen wichtigen Baustein in der Beziehung freuen! Gemeinsam lachen löst nicht nur Spannungen, es kann auch Ängste und Zweifel beseitigen. Denn durch das Ausschütten der Glückshormone vergisst man für einen Augenblick alles um sich herum. Egal ob Insiderjokes, neckische Witze oder eine wirklich lustige Story: Wer das mit dem Partner oder der Partnerin teilt, führt eine wirklich gute Beziehung!

2. Den Tag zusammen ausklingen lassen

Routinen sind nicht immer schlecht! Denn sie geben einem das Gefühl von Sicherheit. Und das ist es doch, wonach wir in einer langfristigen Partnerschaft suchen, richtig? Wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich tagsüber zu sehen, dann kann man sich am Abend doppelt freuen: Der Tag ist geschafft und man kann ihn in der Gegenwart seines Schatzes ausklingen lassen. Gemeinsam essen, einen Film anschauen, spazieren gehen oder einfach nur die Gesellschaft genießen – Hauptsache, man macht es zusammen!

3. Kuscheln!

Körperkontakt in der Beziehung ist für viele wohl das Normalste auf der Welt. Doch wenn man ganz bewusst auf die Nähe achtet, die entsteht, wenn man mit seinem Partner oder seiner Partnerin eng kuschelt, Zärtlichkeiten austauscht und sich küsst, dann fühlt sich das gleich noch viel besser an! Atmet doch mal bewusst den Geruch des anderen ein, spürt die Wärme, die der Körper ausstrahlt und seid euch bewusst, wie sehr euch das beruhigen kann.

4. In Kontakt bleiben

Während man in der Anfangsphase einer Beziehung 24/7 in Kontakt ist, nimmt das mit jedem Jahr, in dem man zusammen ist, ab. Doch die ein oder andere aufmerksame Botschaft über den Tag verteilt kann den anderen zum Strahlen bringen und eine tiefe Verbundenheit generieren. Die einfache Frage, wie es gerade so läuft, was der Plan für den Abend ist oder wie sehr man den anderen schon vermisst, kann Wunder bewirken!

5. Reden hilft in jeder Beziehung

Mindestens genauso wichtig wie der physische Körperkontakt ist auch der verbale Austausch. Wenn man sich gemeinsam über den Tag des jeweils anderen unterhält und sich austauscht, dann fühlt man sich nicht nur besser, sondern kann auch gleich Dinge verarbeiten, die einem vielleicht nicht so gutgetan haben. Schließlich gibt es nicht umsonst das Sprichwort: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“.