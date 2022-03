Der Rechtsstreit von Johnny Depp und Amber Heard geht in die nächste Runde. Johnny will nun im Prozess beweisen, dass Elon Musk der Vater von Amber Heards Tochter Oonagh Paige sein soll.

Elon Musk ist im Prozess als Zeuge geladen.

Johnny Depp will aufdecken, ob Elon der Vater von Ambers Baby ist

Der Rosenkrieg von Johnny Depp und Amber Heard droht weiter zu eskalieren. Die beiden stehen sich ab 11. April wieder vor Gericht in Virginia gegenüber. In dem Verleumdungsprozess geht es um satte 50 Millionen Dollar (ca. 45.000.000 Euro). Zu den Verhandlungen ist auch Elon Musk als Zeuge geladen. Dem Tesla-Mogul und Amber wird schon seit Längerem eine Liaison nachgesagt. Depp behauptete in seiner Klage, dass Heard „spätestens einen Monat danach“ eine Affäre mit Musk hatte, nachdem die beiden 2015 geheiratet hatten.

Wie das Magazin OK! jetzt unter Berufung auf rechtliche Quellen berichtet, plant Johnny im Prozess zu hinterfragen, ob Elon der Vater von Ambers Baby ist. Die Schauspielerin gab im April 2021 überraschend bekannt, Mutter geworden zu sein. Ihre Tochter Oonagh Paige kam per Leihmutterschaft auf die Welt. Die Vaterschaft des Mädchens wurde nie bekannt gegeben.

Sie haben Embryonen gezeugt

Die Vermutung von Johnny scheint nicht an den Haaren herbeigezogen. Denn wie die OK! berichtet, wurde in einem anderen, von Depp und Heard unabhängigen Gerichtsstreit, bekannt, dass die Schauspielerin und der Tesla-Boss angeblich Embryonen gezeugt und über deren Erhalt gestritten hätten. Musk wollte diese angeblich zerstören, während Amber sie behalten wollte, um ein Baby zu bekommen. Elon hat bereits sieben Kinder. Erst im Dezember 2021 wurde sein jüngstes Kind, das er gemeinsam mit der Sängerin Grimes teilt, mit dem exzentrischen Namen Exa Dark Sidereal oder Y per Leihmutterschaft geboren.

„Die Glaubwürdigkeit jedes Zeugen wird während dieses Prozesses ins Spiel kommen“, sagte eine Quelle, die mit dem Fall in Verbindung steht, gegenüber OK!. „Depp und sein Anwaltsteam werden kein Problem damit haben, zu untersuchen, ob Musks Aussage zur Unterstützung von Amber verzerrt ist oder nicht – und wenn ja – warum.“

Auch James Franco als Zeuge geladen

Neben Musk sollen auch Heards Co-Stars James Franco und die Schauspielerin Ellen Barkin zum Prozess vorgeladen sein. Zudem soll der britische Schauspieler Paul Bettany virtuell in den Gerichtssaal zugeschaltet werden. Der Streit zwischen den beiden Schauspielern dauert seit fast zwei Jahren an. Johnny verklagte seine Ex-Frau wegen ihres Kommentars in der Washington Post von 2018, in dem sie behauptete, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Ein Filmteam plant seit Herbst, eine Dokumentation über den Aufsehen erregenden Zoff der beiden zu drehen.