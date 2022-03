„Shrek“ gehört wohl zu den legendärsten und Franchise-lastigsten Animationsfilmen der vergangenen Jahrzehnte. Nach einem Broadway Musical geht es jetzt aber in eine deutlich erwachsenere Richtung. Denn Shrek bekommt eine Burlesque-Show!

Und wir fragen uns. Was macht einen Oger so sexy?

„Shrek“ wird zur Burlesque-Show

Könnt ihr euch noch an „Shrek“ erinnern? Den Animationsfilm aus 2001, in dem ein großer grüner Oger eine Prinzessin retten muss und sich dann in sie verliebt? Der Film war so erfolgreich, dass es drei Fortsetzungen, einige Spin-Off Filme und Shows sowie ein Broadway-Musical gab.

Doch der Hype um den grünen Oger scheint einfach kein Ende zu nehmen. Doch jetzt sieht es ganz so aus als würde es in seinem Sumpf deutlich heißer zugehen, als wir erwartete hatten. Denn eine australische Burlesque-Parodie mit dem passenden Namen „Shreklesque“ zeigt jetzt jene Seite des Animationsfilms, die im Kinderfilm ausgelassen wurden.

Denn jugendfrei ist diese Inszenierung des Märchenfilms nicht wirklich. In Strapsen, mit Nippel-Tassels und in grünen Dessous sehen der Oger und seine Freunde doch ganz schön anders aus, als wir sie kennen.

„Es ist eine Mischung aus Burlesque, Drag, Musiktheater und Comedy, alles in einem“, erklärt Showrunner Ben Trigger gegenüber dem „Examiner“. Die Show beschreibt er als „dumm, frech und lustig“.

Wie wurde aus einem Oger ein sexy Meme?

Aber eine Frage bleibt nach den Teasern, Fotos und Clips einfach unbeantwortet: Warum ist ein grüner Oger, der in einem Sumpf lebt Ausgangspunkt für eine Burlesque-Show? Und warum wird gerade Shrek von all den Animationsfiguren so sehr sexualisiert? Denn „Shreklesque“ ist mit Abstand nicht das erste Mal, dass der Oger ein – tja „sexy“ – Makeover bekommt. Und ganz nebenbei bemerkt feierte „Shreklesque“ seine Premiere bereist 2020 – und zwar anscheinend so erfolgreich, dass die Show jetzt eine Australien-Tour ankündigt.

Um den Shrek-Hype zu verstehen braucht es eine kleine Internet-Zeitreise. Bereits 2013 wurde auf der Plattform 4chan eine Shrek-Fanfiction mit dem Titel „Shrek is love Shrek is life“ veröffentlicht, die für unzählige Memes und Videos gesorgt hat (An dieser Stelle wollen wir euch davor warnen, die Storys zu googeln, da einige davon auch die Themen Kindesmissbrauch aufgreifen). Die Catchphrase „Shrek is love, Shrek is life“ kursiert bis heute noch online.

Die Animationsfigur wurde im Laufe der darauffolgenden Jahre immer mehr sexualisiert und dient mittlerweile als Vorlage unzähliger Social Media Trends. Erst in den vergangenen Wochen hat dieser eine neue Form angenommen. Denn auf TikTok kursieren mittlerweile sexy Shrek Filter, die den Oger entweder in Latex verkleidet lasziv tanzend zeigen oder als umarmenden Charakter und „Boyfriend“ im Selfiemodus darstellen. Der Hasthag #Shrek hat allein auf TikTok mehr als 10 Milliarden Aufrufe.

Im Urban Dictionary gibt es sogar einen gesonderten Eintrag für „Shrek sexual“, also Menschen, die von der Animationsfigur sexuell angezogen werden. Für sie ist die Burlesque-Show vermutlich der Höhepunkt aller Fantasien.

