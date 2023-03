Das Wochenende steht vor der Türe. Und manche Sternzeichen können sich schon freuen. Denn wie es scheint, meint es der Kosmos diesmal richtig gut mit ihnen und sie erleben einen echt tollen Wochenausklang. Sie kommen förmlich aus dem Lächeln nicht mehr hinaus.

Für diese Tierkreiszeichen hält das Wochenende echte Glücksmomente bereit.

Stier

Das Universum ist an diesem Wochenende definitiv auf der Seite der Stiere. Denn die positive Energie, die das Sternzeichen erfährt, führt dazu, dass es unglaublich gute Laune hat. Und die ausgelassene Stimmung wirkt sich auch auf das Umfeld der Stiere aus und macht Unmögliches möglich! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um seinen Horizont zu erweitern und etwas zu tun, was man schon immer tun wollte, sich aber nie wirklich getraut hat. Der Stier sollten den positiven Drive nutzen, um etwas Unvergessliches zu erleben!

Waage

Dieses Wochenende spüren Waagen eine fast schon unheimliche Motivation, Dinge anzupacken. Sei es der Sportkurs, der sich schon seit Monaten auf der To-do-Liste befindet oder das Ausmisten von unnötigen Dingen, die in der Wohnung herumliegen. Aber auch im zwischenmenschlichen Bereich läuft es für das harmoniebedürftige Sternzeichen rund und sogar alte Kontakte werden gepflegt. Für die Waage ist das Wochenende auch ein guter Zeitpunkt, um aus ihrer Komfortzone zu gehen. Denn das Universum ist auf ihrer Seite und unterstützt sie aus dem Hintergrund.

Löwe

Die selbstbewussten Löwen wissen, wie man Spaß hat! So steht es auch außer Frage, dass es sie an diesem Wochenende in einen Club oder eine Bar zieht. Und dort lassen sie es so richtig krachen. Das hat sich das Sternzeichen nach einer überaus anstrengenden Woche auch verdient. Single-Löwen dürfen sich über heiße Flirts und vielleicht auch mehr freuen. Aber auch vergebene Löwen fällt es am Wochenende besonders leicht, gute Laune zu verbreiten und für tolle Stimmung zu sorgen. Das macht nicht nur das Sternzeichen glücklich, sondern färbt auch auf die Personen in seinem Umfeld ab. Na dann: Happy Weekend!