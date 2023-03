Was gibt es Schöneres als einen leidenschaftlichen ersten Kuss? Oft merkt man erst beim Knutschen, ob die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt. Klar, was einen guten Kuss ausmacht, ist subjektiv, aber es gibt ein paar Sternzeichen, die einfach besser küssen, als alle anderen.

Diese Tierkreiszeichen küssen mit voller Hingabe und Leidenschaft.

Skorpion

Hot, hot, hot. Beim Skorpion kann man sich einfach sicher sein: Der Kuss wird leidenschaftlich! Denn Skorpione, die auch im Alltag eine impulsive Ader besitzen, küssen intensiv. Skorpione stecken viel Leidenschaft und Spaß ins Küssen und experimentieren gerne herum. Auch zärtliche und neckische Lippenbisse gehören für ihn zum Programm. In der Beziehung und auch im Bett sind sie stets für Überraschungen gut und man kann sich bei ihnen sicher sein: Langweilig wird es mit ihnen nie!

Stier

Der Stier ist einfach ein wahrer Genießer und das gilt auch für die Liebe. Geborene dieses Sternzeichen lieben es, verwöhnt zu werden. Aber Stiere wollen ihr Gegenüber auch stets etwas Gutes tun. Sie legen sich beim Küssen deswegen so richtig ins Zeug. Und das Sternzeichen ist wirklich leidenschaftlich, wenn es um Zärtlichkeiten geht. Wer einmal vom Stier verführt wurde, kann sich nur schwer von seinen Lippen trennen.

Krebs

Der Krebs ist ein großer Romantiker und so bedeutet ein Kuss für ihn deutlich mehr als nur eine liebevolle Annäherung. Sie träumen immer von der ganz großen Liebe und legen jede Menge Leidenschaft in den Kuss, um den Partner oder die Partnerin für sich zu gewinnen. Nicht zu viel, nicht zu wenig – er hat einfach den Dreh raus. Und man kann fast sagen: Nichts ist so sinnlich wie der Kuss eines Krebses. So ist es kein Wunder, dass eine Knutscherei mit diesem Sternzeichen zu einem ekstatischen Erlebnis werden kann.