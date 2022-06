In einer Beziehung läuft es nicht immer rund – Ups and Downs sind ganz normal. Bei diesen drei Sternzeichen läuft es allerdings schon länger nicht mehr wirklich gut in der Liebe. Teilweise wirkt es sogar so als hätten sie und ihr Partner/ihre Partnerin sich komplett auseinandergelebt. Deshalb befinden sie sich leider in einer Beziehungskrise.

Bei diesen Tierkreiszeichen kriselt es in der Beziehung.

Fische

Beim Fisch haben sich schon länger mehrere kleinere Probleme aufgestaut, die jetzt langsam alle nacheinander über ihn einbrechen. Fische kommen deshalb kaum mehr aus dem Streiten mit ihrem Partner/ihrer Partnerin heraus. Die guten Seiten ihrer Partnerschaft können sie momentan leider nicht mehr sehen. Es wird Zeit, sich gemeinsam zusammenzusetzen und über die Zukunft eurer Beziehung zu unterhalten. Denn die Beziehungskrise wird sich nicht von alleine lösen.

Zwilling

Der Zwilling ist so beschäftigt, dass er kaum mehr Zeit für seine Beziehung hat. Er vernachlässigt seine Partnerschaft schon seit längerem, weshalb sich sein Liebster/seine Liebste selbstverständlich fühlt. Alles andere scheint wichtiger zu sein. Dabei ist Zweisamkeit in einer Beziehung so wichtig. Doch die nötige Zeit dafür bringt der Zwilling derzeit nicht auf. Der Zwilling sollte sich langsam über seine Prioritäten klarwerden. Denn wenn er so weitermacht, dann wird er seine Partnerin/seinen Partner auf lange Sicht verlieren.

Schütze

Der Schütze hingegen ist ein sehr direkter Mensch – er nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Deshalb äußert er seine Kritik auch oft sehr hart und ungeschönt. Besonders dann, wenn er sehr viel um die Ohren hat, was gerade der Fall ist. Das kommt nicht bei jedem gut an – auch nicht in seiner Beziehung. Denn vor allem in einer Beziehungskrise gießt er damit nur Öl ins Feuer. Verständnis und Kompromisse wären jetzt viel eher angesagt. Mit seiner direkten und forschen Art wirkt der Schütze oft sehr kalt, weshalb sein Partner/seine Partnerin immer mehr Abstand nimmt. Das Tierkreiszeichen sollte sich langsam auch von seiner süßen und romantischen Seite zeigen.