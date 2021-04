Jede Beziehung leidet hin und wieder unter der Belastung des Alltags. Deshalb sind Date Nights auch so wichtig. Denn sie bringen die Romantik und Zweisamkeit zurück.

Deshalb sind Date Nights für eure Beziehung so wichtig:

1. Dem Alltag zu entkommen ist wichtig

Beide sind berufstätig, beide haben neben der Arbeit auch noch ihre Dinge zu erledigen – Schon übermannt einen der Alltag in einer Beziehung. Man unterhält sich nur noch beim Essen, oder vor dem Schlafen gehen und hat dabei immer andere Dinge im Kopf. Genau deshalb sind regelmäßige Date Nights auch so wichtig in einer Beziehung: Man entkommt dem trägen Alltag. Endlich kann man sich wieder füreinander Zeit nehmen und dem Partner die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient hat. Tipp: Um dem Alltag nicht die Überhand zu geben, macht euch am besten aus, wie oft ihr eure Date Nights machen wollt. Einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal alle zwei Monate – Die Häufigkeit ist egal, es kommt nur darauf an, dass ihr es macht.

2. Neue Gespräche verbessern die Beziehung

Man glaubt über seinen Partner alles zu wissen und unterhält sich fast ausschließlich über die immer wieder gleichen Dinge. Am Abend redet man über den Arbeitstag, am Morgen über die Pläne des kommenden Tages. So entwickelt sich ein Teufelskreis, aus dem man kaum noch ausbrechen kann. Bei gemeinsamen Date Nights hingegen ist man in einer anderen Umgebung und man kann wieder richtige Geschichten erzählen. Und ihr werdet schnell merken: Ihr wisst noch lange nicht so viel übereinander, wie ihr geglaubt habt. Es gibt immer noch eine Geschichte aus der Kindheit, die man noch nicht erzählt hat oder eine peinliche Story, die man bisher noch nicht erwähnt hat.

3. Beziehung aufpeppen mit Date Nights

In jeder Beziehung hört irgendwann die Verliebtheitsphase auf und langsam schleicht sich der Alltag in die Partnerschaft ein. Das hat natürlich auch viele Vorteile: Inzwischen hat man so viel Vertrauen zueinander, dass man für den Partner durchs Feuer gehen würde. Man weiß langsam genau was das Gegenüber denkt und die gemeinsamen Abende in der Jogginghose sind wirklich angenehm. Hin und wieder braucht aber jeder einen kleinen Kick und möchte die Beziehung ein bisschen aufpeppen. Dafür braucht es gar nicht viel. Mit Date Nights gibst du deinem Partner wieder die Aufmerksamkeit, die er sich wünscht und bringt etwas Romantik zurück in deine Beziehung. Und das Wichtigste: Ihr kommt aus dem Wohnzimmer hinaus! Hin und wieder braucht man einen Ortswechsel, um wieder frischen Wind in die Beziehung zu bringen.

4. Ihr braucht Zweisamkeit

Vor allem Paare mit Kindern, oder Partner, die eine Fernbeziehung führen, wissen, wie schwer es ist einfach mal Zeit zu zweit zu verbringen. Es kommt einem langsam so vor, als ob man nie die Zweisamkeit genießen könnte. Ganz nebenbei kommt dann natürlich noch der Job, die Familie und Freunde dazwischen – Das kann man schließlich auch alles nicht vernachlässigen. Und schon ist der einzige Moment nur als Paar, der vor dem Schlafen gehen. Aber manchmal muss man sich einfach die Zeit nehmen, um dem Partner zu zeigen, wie wichtig er einem ist. Und dafür gibt es ein ganz einfaches Mittel: Date Nights.