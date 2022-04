Es gibt Sternzeichen, die einfach ständig pleite sind. Sie können nur schlecht mit Geld umgehen, weshalb der Geldbetrag auf ihrem Konto schon meist Mitte des Monats gegen null geht.

Diese Tierkreiszeichen sind oft knapp bei Kasse.

Zwillinge

Keines der Sternzeichen ist so gesellig wie der Zwilling. Er hat einen riesigen Freundeskreis und verbringt seine Zeit am liebsten mit seinen Mitmenschen. Doch die ständigen Unternehmungen machen sich auf seinem Konto bemerkbar. Gesellige Abende in Restaurants und Bars, gehen nach einiger Zeit nun mal ins Geld, weshalb der Zwilling ständig mit finanziellen Problemen kämpft.

Löwe

Der Löwe liebt das Abenteuer und verspürt ständig Fernweh. Große und lange Reisen auf andere Kontinente sind seine Achillesferse. Doch die haben natürlich ihren Preis – weshalb sich sein Konto danach nur langsam erholt. Denn auf Reisen wird der Löwe richtig spendabel und sorglos. So gibt er meistens sehr viel mehr Geld aus als geplant und überzieht so gerne mal sein Konto.

Schütze

Das Motto des Schützen ist: Geld ist zum Ausgeben da. Die Zahl auf dem Bankkonto bereitet ihm nämlich keine Freude – Erlebnisse und schöne Dinge hingegen schon. Der Schütze ist zwar nicht sehr materiell, aber er gönnt sich gerne einmal die ein oder andere Sache. Denn das Leben ist schon schwer genug – wieso es sich also ständig zügeln? Wenn sein Konto das nur auch so sehen würde…