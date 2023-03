So schön die Liebe auch sein mag, sie kann manchmal auch ziemlich weh tun. Aber ist die rosarote Brille erst einmal aufgesetzt, schaltet meist das Gehirn aus. Doch egal wie verliebt man ist, man sollte die Dinge nicht überstürzen und sich erst einmal Zeit zu nehmen, bevor man den nächsten Schritt wagt. Einige Sternzeichen neigen allerdings dazu, alles zu glauben, was ihnen gesagt wird.

Diese Tierkreiszeichen sind in der Liebe leider ein wenig zu naiv und werden deshalb öfters verletzt.

Krebse

Krebse sind die Spitzenreiter unter den Sternzeichen, wenn es um die persönliche Naivität im Liebesleben geht. Es ist keine große Überraschung, da Krebse ja generell als sehr verträumt gelten. Was an sich ja eine tolle Eigenschaft ist, doch in Sachen Dating nicht unbedingt hilfreich. Denn sie besitzen Vorstellungen des perfekten Partners oder der perfekten Partnerin, die einfach völlig unrealistisch sind. Sie verlieben sich daher auch meist in Personen, die nicht wirklich greifbar sind und sie fluchtartig verlassen, sobald Gefühle ins Spiel kommen.

Steinbock

Der Steinbock hat seine Gefühle zwar meist hinter ihrem harten Panzer versteckt, doch er lässt sich auch sehr leicht den Kopf verdrehen. Vor allem in einer Beziehung ist ihm Geborgenheit und körperliche Nähe extrem wichtig. Wenn ihm sein Crush genügend Zuneigung schenkt, sieht er sogar über manche Redflags hinweg. Nicht die beste Strategie. Kein Wunder, dass Geborene dieses Sternzeichen häufig verletzt und enttäuscht werden. Das Konfuse daran: Sie würden aber nie ein schlechtes Wort über ihren Liebsten oder ihre Liebste verlieren. Ihre naive Ader zeigt sich zudem darin, dass Steinböcke sehr häufig in ihrer eigenen „Scheinwelt“ leben.

Fische

Gemeinsame Interessen sind den Fischen in puncto Liebe besonders wichtig. Sie sehnen sich deshalb nach ihrem perfect match – also einer Person, mit der es in der Beziehung einfach total harmoniert. Dabei passiert es den Fischen allerdings schnell, dass sie sich von einer schönen äußeren Hülle blenden lassen und über negative Eigenschaften ihres potenziellen Partners einfach hinwegsehen. Ganz nach dem Motto: „Wir haben Gemeinsamkeiten, dann muss es auch auch ein guter Mensch“, ziehen Fische ihre Schlüsse oft, ohne groß nachzudenken. Hierbei passiert es dann oft, dass sie bitter enttäuscht werden.