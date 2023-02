Acht Staffeln lang durften Fans der Krimiserie „Dexter“ TV-Liebling Michael C. Hall dabei zusehen, wie er ein Doppelleben als Forensiker und Serienmörder lebte. Nach einer Miniserie soll jetzt ein Prequel folgen!

Und das Serien-Universum soll noch deutlich erweitert werden.

Prequel über Dexter nach dem College

Für Fans der Serie „Dexter“ ist es wohl wenig überraschend, dass das Universum des Serienmörders erweitert wird. Denn seit dem offiziellen Serienfinale im Jahr 2013 ließ der Hype um die Show einfach nicht nach.

Acht Staffeln rund um den mordenden Forensiker reichten dafür einfach nicht aus. 2021 folgte dann die Miniserie „Dexter: New Blood“, in der die Geschichte zehn Jahre nach dem emotionalen Finale weitererzählt wird. Doch auch damit sind die Geschichten wohl noch nicht zu Ende erzählt. Denn wie einige Fachmedien jetzt berichten, soll es eine Prequel-Serie geben.

Unter dem Titel „Dexter: Origins“ soll die Geschichte des jungen Dexter Morgan gezeigt werden. Offenbar wird die Serie kurz nach seinem College-Abschluss spielen und ihn dabei begleiten, wie er beim Metro Police Department anfängt. Jenem Department, bei dem er später als Forensiker arbeiten wird und das Doppelleben als rächender Serienmörder perfektioniert. Übrigens: auch weitere jüngere Versionen der Charaktere sollen dabei sein, wie etwa seine Familie und seine Stiefschwester Deb.

Noch mehr Erweiterungen

Wer jetzt glaubt, dass das die einzigen Seriennews sind, täuscht sich aber. Denn die Verantwortlichen verkünden sogar zwei weitere Projekte. Zum einen bekommt die Miniserie „Dexter: New Blood“ eine zweite Staffel. Medien wie „Deadline“ spekulieren, dass in dieser zweiten Staffel der Sohn von Dexter Morgan, Harrison, eine essenzielle Rolle spielen könnte. Denn am Ende von Staffel 1 sah Dexter seinen mittlerweile erwachsenen Sohn endlich wieder. Nachdem Dexter-Schauspieler Michael C. Hall eigentlich betont hatte, dass seine Rolle mit Staffel 1 von „Next Blood“ beendet sei, wird vermutet, ob Harisson vielleicht einen größeren Part übernimmt oder Hall überraschend doch zurückkehrt.

Zusätzlich zu „New Blood“ könnte dann auch noch eine weitere Person der Reihe eine große Rolle spielen: Der Trinity-Killer. Denn wie unter anderem „Deadline“ berichtet, erwägt das verantwortliche Network Showtime derzeit auch eine zweite Prequel-Serie. Diese soll sich aber nicht um Dexter drehen, sondern um einen der wohl berüchtigtsten Killer der Serie. Derzeit gibt es zu dieser möglichen Prequel-Serie jedoch noch keine offiziellen Informationen, da die Produktion der Serie noch nicht mit sicher ist.

Für die anderen beiden Erweiterungen scheint jedoch das grüne Licht sicher zu sein. Einen offiziellen Starttermin gibt es allerdings noch nicht.