Auch Tage nach den Grammys scheint es nur EIN Thema im Netz zu geben – und das sind J.Lo und ihr Göttergatte Ben Affleck. Denn es sah ganz so aus, als hatte der Schauspieler absolut null Bock auf den Abend. Besonders ein Gespräch des Ehepaares während der Show geht jetzt viral. Und Fans haben ihre eigenen Theorien, was sich in dem Moment zwischen Jen und Ben abgespielt haben könnte.

Die lustigsten Memes und Kommentare haben wir für euch gesammelt.

Ben Affleck bei den Grammys: Hilfe, holt mich hier raus!

Wieso wir Star-besetzte Awardshows wie die Grammys so lieben? Ganz einfach: Wegen der zahlreichen, ultralustigen Reaktionen im Netz. Und davon gab es während der Show wirklich reichlich. Doch über zwei Personen spricht man auch Tage nach der Verleihung noch auf Twitter, TikTok und Co: J.Lo und Ben Affleck! Während Jennifer Lopez wie gemacht für derartig glamouröse Events zu sein scheint, sieht es bei Ben so aus, als wäre das die wahr gewordene Hölle für ihn. Daher gab er sich vermutlich auch überhaupt keine Mühe, sein Resting-Bitch-Face während der Veranstaltung zu verstecken.

Ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse und das Internet! Denn offenbar ist auch den Kameraleuten nicht entgangen, wie unbeeindruckt der Schauspieler zu sein schien. Und so filmten sie ihn nahezu den ganzen Abend über und blendeten seine gequälten Reaktionen immer wieder ein. Teilweise wirkte es so, als wünschte sich der 50-Jährige ganz weit weg von all dem Trubel, der um ihn herum passiert.

Ben Affleck checking the clock on the wall #Grammys pic.twitter.com/NcSYlH5Hf2 — shauna (@goldengateblond) February 6, 2023

Ein begeisterter Gesichtsausdruck sieht anders aus:

why does Ben Affleck always look like he’s 10 minutes away from crying during a much needed smoke break pic.twitter.com/5bauDvP80a — CT jones (@zoectjones) February 6, 2023

Im Grunde ist sich das Netz aber einig: Vielen von uns würde es in einem derartigen Social-Overload wohl genau gleich ergehen, wie Ben Affleck. Denn wir waren bestimmt alle schon mal in einer Situation, der wir dringend entfliehen wollten.

Ben Affleck looks like me when I was 6 years old at the mall with my mom and we were about to leave but suddenly she says, “one more store.” #Grammys2023 #grammys pic.twitter.com/XXVTswiNlj — Kevin Israel (@kevinisrael_nj) February 6, 2023

Spricht J.Lo hier ein Machtwort?

Die Kommentare über Ben Afflecks Gesichtsausdruck sind aber noch längst nicht alles. Denn jetzt macht ein Video von Ben und Jennifer Lopez die Runde, in dem es ganz so aussieht, als würde sie ihn ermahnen. Eine TikTok-Userin teilt den Clip auf ihrem Account, der für mächtig Gesprächsstoff sorgt. Denn alle fragen sich: Was hat Ben seiner Jen da nur ins Ohr geflüstert und was hat sie darauf geantwortet? Aber seht selbst:

Hobby-Lippenleser:innen wollen erkannt haben, dass J.Lo ihren Mann ermahnt habe, er möge sich doch bitte zusammenreißen und aufrecht sitzen. Das schien auch gefruchtet zu haben, denn Bens Haltung veränderte sich in Sekundenschnelle. Das Lustigste an dem Moment war für viele aber, dass sich die beiden offensichtlich unbeobachtet gefühlt haben. Nach einem kurzen irritierten Blick von Ben und einem noch viel irritierteren Blick von Jen, als sie erkannt hat, dass sie gefilmt wurden, gab es schließlich doch ein kleines Lächeln von grumpy Affleck.

Oder war es doch nur ein Flirtversuch von Ben Affleck?

Auf TikTok überschlagen sich die Kommentare über das virale Video mittlerweile. Unzählige User:innen haben bereits ihre eigenen Theorien aufgestellt, worum es in dem hitzigen Gespräch zwischen „Bennifer“ wohl gegangen sein könnte. Einige vermuten, dass Ben seiner Frau in dem Moment einfach einen dirty Witz oder ein flirty Kommentar ins Ohr gehaucht hat und sie ihn daraufhin bremsen musste – so wie wir das vermutlich alle tun würden.

Andere sind sich wiederum einig, dass sich die beiden einfach wie ein stinknormales Ehepaar verhalten haben und sich hin und wieder auch mal zanken. Der einzige Unterschied zu uns Normalos: Uns sieht dabei kein Millionenpublikum zu …

J.Lo gibt Entwarnung

Was auch immer zwischen dem seit sechs Monaten verheirateten Ehepaar während der Grammys vorgefallen ist – der Haussegen hängt jedenfalls nicht schief. Denn wenige Stunden nachdem das virale Video aufgetaucht ist, teilte Jennifer Lopez ein Recap von dem Abend auf Instagram. In dem Clip sieht man, wie sich die Sängerin und Ben Affleck küssen. Um auch wirklich jeden Zweifel zu beseitigen, schrieb die 53-Jährige sicherheitshalber noch in die Caption: „Ich habe immer die beste Zeit mit meiner Liebe, meinem Ehemann“. Na dann ist ja alles gut!