Die wohl wichtigste Nacht der Musikwelt liegt hinter uns. Während viele bei den Grammys mitgefiebert haben, welche Stars mit den heißbegehrten Trophäen ausgezeichnet werden, schalten einige nur für eine einzige Sache ein: Die Looks! Und die haben uns bei der diesjährigen Verleihung überzeugt und inspiriert. Wir zeigen euch die zehn schönsten Beautytrends direkt vom Red Carpet.

Nachmachen absolut erwünscht!

1. Beyoncé

Queen B wäre nicht Queen B, wenn sie an einem so wichtigen Abend wie den Grammys nicht auch noch mit ihrem Look überzeugen würde. Mit ihren perfekten Water-Waves und ihrem goldenen Glow zeigt uns Beyoncé, dass der beliebte Renaissance-Trend auch 2023 noch lange nicht vorbei ist.

2. Doja Cat

All eyes on Doja Cat! Die Sängerin bringt den Goth-Chic direkt auf den Red Carpet. Der glossy Schimmer in den Augeninnenwinkeln und den Lippen verleiht dem Look den Glam-Faktor, von dem wir bisher nicht wussten, dass wir ihn unbedingt wollen. Auch ein absoluter Hingucker, der jedoch ein biiisschen Mut erfordert: abrasierte Augenbrauen!

3. Taylor Swift

Sängerin Taylor Swift hat sich für ihren Red-Carpet-Look einfach mal an ihrem neuen Albumtitel „Midnights“ orientiert. Was hier nicht fehlen darf? Power-Lashes, ein dunkelblauer, perfekt gezogener Eyeliner und jede Menge Sparkle. Achja, und Taylors Markenzeichen; ein knalliger, roter Lippenstift. Ein messy Dutt samt Fringes und chunky Ohrringen – mehr Glamour geht nicht!

4. Emma Brooks

Wet-Look trifft auf Romantic-Glam! Der Grammys-Style von Instagram-Star Emma Brooks wird uns in diesem Jahr wohl noch öfter begegnen. Was den Look besonders macht: die kleine Kiss-Curl auf der Stirn in Kombination mit den sleek zurückgegelten Haaren und dem matten Make-up. We love!

5. Cardi B

Wie viele Beautytrends möchtest du zeigen? Cardi B: JA! Die Rapperin beweist mit ihrem Red-Carpet-Look, dass man sich locker auch auf mehrere Highlights konzentrieren kann und damit noch lange nicht over the top ist. Wir präsentieren: Kobaltblauer Eyeliner, der zum Rest des Outfits passt, glazed Lips mit markant umrandeten Liner uuund ein Side-Bun, der alles abrundet.

6. Laverne Cox

Schauspielerin Laverne Cox strahlt mit den Grammy-Trophäen um die Wette und gewinnt dabei ganz klar, wenn ihr uns fragt. Zu ihrem black-gold Look trägt sie passende Stiletto-Nails, die mit mehreren Schichten Metallic-Gold-Lack, einem Swarovski-Kristall sowie einer Lage Top Coat bestrichen sind. Super easy zum Nachstylen, minus dem Swarovski-Kristall 😉

7. Lizzo

All Orange Everything oder Tone in Tone scheint das Motto von Lizzos Look zu sein! Aber konzentrieren wir uns auf das Gesicht der Sängerin: Denn sie begeistert mit einem Blushed-Berry Lidschatten, der bis zu den Wangen reicht. Auch die Lippen glänzen in der romantischen Farbe und sorgen bei uns gleich mal für Frühlingsgefühle.

8. Paris Hilton

Paris is back! Die Unternehmerin strahlt am Red Carpet, als wäre sie nie weg gewesen. Sie scheint sich zwar gerade in einer Art Rockstar-Era zu befinden, bleibt ihrem Signature-Look aber trotzdem treu. Mit ihrem Halfbun und den langen blonden Haaren, channelt sie ihr inneres Girlie – smokey Augenmake-up und dewy Haut dagegen versprühen einen echten Vamp-Chic.

9. Jennifer Lopez

Auch klassische Beautytrends waren bei den diesjährigen Grammys vertreten. Jennifer Lopez erstrahlt im Glitzerkleid und Hollywood-Barbie-Hair am Red Carpet. Dazu kombiniert die Sängerin ein softes Make-up aus rosigen und nude Tönen. Man beachte: Lips und Nails sind im Einklang!

10. Olivia Rodrigo

Es muss nicht immer Full-Glam sein. Das beweist auch Olivia Rodrigo! Der No-Make-up-Look ist auch 2023 noch absolut angesagt. Ein Hauch von Foundation und Blush, tinted Lipbalm und ein feiner, kaum sichtbarer Lidstrich – und schon hat man den effortless Style von Olivia nachgezaubert.