Unseren Blicken weichen sie aus. Sobald wir sie ansprechen, erröten sie oder machen einen auf Mr. Unnahbar. Mit scheuen Männern zu flirten ist in etwa so wie mit einem rohen Ei Fußball zu spielen – eine echte Herausforderung. Wir haben schüchterne Männer gefragt, wie wir ihnen die Sache erleichtern können und das waren ihre Antworten.

Schüchterne Männer zu erobern erfordert viel Fingerspitzengefühl und Geduld.

Mit diesen 13 Taktiken erobert ihr schüchterne Männer

1. Blickkontakt halten

Sendet uns ein freundliches Lachen und haltet den Blickkontakt. So können wir auch wirklich sichergehen, dass ihr Interesse habt. Und überhaupt – lachen ist immer gut.

2. Macht den Anfang

Wir sind gute Zuhörer und finden es gut, wenn ihr die Gesprächsführung zu Beginn übernehmt. Ist der erste Schritt einmal gemacht, verfliegt die erste Unsicherheit und einem kennenlernen steht nichts mehr im Wege.

3. Verlegen am Bart zupfen ist eine Einladung

Suchen wir Blickkontakt, erröten schnell, verstecken unsere Hände in der Hosentasche, oder zupfen an unserem Bart oder Kleidung dann sind wir unsicher. Wegen euch natürlich. Also seht das bitte, als Einladung uns anzusprechen.

4. Bitte lachen

Wenn wir einen Scherz machen, dann bitte lacht von ganzem Herzen. Nichts ist für uns schlimmer, als betretene Stille nach einem versuchten Scherz.

5. Seid nicht zu überschwänglich

Bitte seid nicht zu überschwänglich. Zu viel und zu lautes Gerede oder Gelächter können uns schnell überfordern und verunsichern.

6. Lasst uns Zeit

Überrumpelt uns nicht zu schnell mit Liebesgeständnissen. Ja, wir sind ein Langzeitprojekt. Aber mit Mini-Steps und viel Freiraum habt ihr uns an der Angel.

7. Sprecht uns auf unsere Hobbys an

Um mit uns in ein entspanntes Gespräch zu kommen, solltet ihr uns die Chance geben über unsere Hobbys oder Leidenschaften zu sprechen. Auf diesem Gebiet fühlen wir uns sicher. Zum Beispiel “Echt du bist durch Norwegen getrampt, was hast du da erlebt?”, wäre so ein guter Ice-Breaker.

8. Messenger statt Anruf

Versucht die erste Dating-Kontaktaufnahme über Nachrichten. Das verschafft uns Zeit und lässt die Anspannung sinken.

9. Nicht böse sein

Übt euch bitte in Geduld, wenn wir uns nicht gleich melden.

10. Zeigt Ängste und Schwächen

Gebt uns kleine Vertrauensvorschüsse. Signalisiert Offenheit, indem ihr eigene Ängste und Schwächen preisgebt. Zeigt uns, dass ihr auch nervös seid.

11. Zu offensiv verschreckt uns

Flotte Anmachsprüche? Nicht mit uns. Zu laszives Auftreten verschreckt uns nur. Zeigt bitte etwas mehr Fingerspitzengefühl, indem ihr euch über die Auswahl unseres Drinks, unsere Leselektüre oder unseren Kumpel Zugang zu uns verschafft.

12. Schlagfertigkeit ist nicht unser Ding

Seid nicht zu forsch mit saloppen oder herausfordernden Sprüchen, die zum Kontern nötigen. Das überfordert uns.

13. Erste Date ins Kino

Fürs erste Date bevorzugen wir Orte, an denen wir uns wohlfühlen, sprich, wo die ganze Aufmerksamkeit nicht auf uns liegt. Zum Beispiel Kino, Theater, Ausstellungen oder Fußballspiele.