Da scheint sich wohl ein wahres Eifersuchtsdrama anzubahnen. Kim Kardashian entfolgte Miley Cyrus nun nämlich auf Instagram, nachdem die bei einer Silvestershow heftig mit ihrem Co-Host Pete Davidson flirtete.

Im Dezember zählte die SKIMS-Gründerin eigentlich noch zu den Followern der Sängerin.

Kim Kardashian entfolgt Miley Cyrus auf Instagram

Drama in the U.S.A? Während Pete Davidson zusammen mit Sängerin Miley Cyrus eine große Live-Silvestershow in Miami veranstaltete, verbrachte Kim ihren Silvesterabend in Los Angeles und verfolgte vermutlich von dort aus die Live-Party. Doch die dürfte ihr nicht sonderlich gefallen haben, denn in dem Special flirtet Miley Cyrus vor den Augen unzähliger Zuseherinnen und Zuseher mit Pete. Wohl zu viel für die Unternehmerin, die den Comedian gerade datet. Sie ist Miley Cyrus jetzt nämlich auf Instagram entfolgt.

Einem Fan-Account fiel auf, dass Kim der 29-Jährigen im Dezember noch folgte. Nun nicht mehr und Fans sind sich sicher: Kims Move signalisiert ein großes Dreiecks-Drama zwischen den drei Celebritys. Demnach wollen wir erst gar nicht wissen, was Kim zu Mileys Oben-Ohne-Performance sagt! Die Sängerin verlor nämlich während ihres „Party In The U.S.A.“-Auftritts ihr Oberteil…

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Eifersuchtsdrama?

Bereits seit Mitte Dezember kursieren Gerüchte, dass böses Blut zwischen den beiden Stars herrschen könnte. Der Auslöser: Miley Cyrus und Pete Davidson waren in der Talkshow von Jimmy Fallon zu Besuch. Dort gaben sie Einblicke in ihre langjährige Freundschaft. Die beiden ließen sich 2017 scheinbar sogar ein gemeinsames Freundschaftstattoo stechen.

In einem Song scherzte der „Wrecking Ball“-Star dann über Davidsons neue Beziehung. Erst vor wenigen Wochen machten der beliebte Comedian und Kim Kardashian ihre Liebe öffentlich. Cyrus gab während ihres Besuchs in Fallons Sendung eine Interpretation von Yvonne Fairs Song „It Should Have Been Me“ zum Besten. Dabei umgarnt sie Pete sichtlich und kann sich den ein oder anderen Seitenhieb auf Petes neue Beziehung nicht verkneifen.

Ärger im Paradies von Kim und Pete scheint es aber dennoch nicht zu geben. Das Paar hat sich diese Woche wieder vereint, um gemeinsam in einem Privatjet auf die Bahamas zu reisen.