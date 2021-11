Seit Wochen kursieren Gerüchte um die Reality-TV-Queen Kim Kardashian und den Comedian Pete Davidson. Nun wurden die beiden händchenhaltend bei einem Spaziergang in Kalifornien gesehen. Und nicht nur das: Sie sind nun auch sowas wie Instagram-Official!

Ein Insta-Post verrät: Die beiden haben zusammen im Partnerlook Petes Geburtstag gefeiert.

Kim Kardashian und Pete Davidson händchenhaltend erwischt

Ein Celebrity-Traum-Pärchen geht, ein Neues folgt prompt nach: Bei Kim Kardashian und Pete Davidson scheint nun tatsächlich die Katze aus dem Sack zu sein. Nach ihrer Trennung von Kanye West beobachten die Fans das Liebesleben von Kim ganz genau. Und tatsächlich schien sich der „Keeping Up with the Kardashians“-Star verdächtig gut mit Pete zu verstehen. Das Duo hat sich bereits mehrfach getroffen und wirkte dabei ziemlich vertraut. Eine Romanze haben bisher zwar beide nicht bestätigt – jetzt gibt es aber neue Hinweise die für sich sprechen: Pete und Kim wurden beim Händchenhalten erwischt.

Fotos, die „Daily Mail“ vorliegen, zeigen wie die Influencerin und der Comedian bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Straßen in Palm Springs in Kalifornien schlendern. Die Bilder sprechen schon eine eigene Sprache. Aber es kommen noch mehr Indizien für eine Beziehung.

Macht Flavor Flave ihre Beziehung Instagram-Official?

Kim und Pete haben auch den 28. Geburtstag des Comedians gemeinsam gefeiert – und zwar im gemütlichen Partnerlook. Der Rapper Flavor Flav – jaaa den gibt’s es auch noch – hat danach anscheinend die Erlaubnis erhalten, ein Bild davon auf Instagram zu posten. Sie sind somit also Instagram-Official….kann man sagen.

Sogar Petes potentielle Schwiegermami Kris war mit von der Partie – ebenfalls im schwarz-braunen Flanellzweiteiler. „Ich feiere den Geburtstag meines Adoptivsohns Pete Davidson mit den Legenden Kim Kardashian und Kris Jenner„, schrieb Flav in der Caption des Gruppenfotos.

Der Comedian war bereits mit einer Reihe an A-List-Stars zusammen. Unter anderem mit Ariana Grande, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor und Kate Beckinsale. Falls ihr euch jetzt fragt, was Pete so unwiderstehlich zu machen scheint: Hier haben wir einigen Punkte für euch zusammengefasst. 😉