Es sind zwar noch 26 Kandidat:innen im Rennen um den Titel von GNTM, doch aktuell sieht es ganz danach aus, als würde die Gewinnerin der weiblichen Models bereits feststehen. Doch während sich die eine freut, kommt es im Team der Männer zum Streit.

Was sonst noch alles in Folge acht passiert ist, haben wir hier zusammengefasst!

Der Castingmarathon beginnt

Für die verbliebenen 26 GNTM-Kandidat:innen geht es von Teneriffa nach Frankfurt am Main. Dort wartet nämlich ein Casting-Marathon auf die Models, bei dem sie gleich dreimal die Chance bekommen, einen Job abzustauben. Den Anfang macht Sänger Mike Singer, der für sein neues Musikvideo zwei Models sucht. Dafür müssen alle so tun, als würden sie in einem Club feiern und ausgelassen tanzen. Offenbar ist es Xenia und Marvin am besten gelungen, eine Partynacht zu simulieren, denn sie bekommen den Job schlussendlich und dürfen für das fertige Musikvideo einen Pärchenstreit nachspielen.

Casting Nummer zwei führt die Models zu Designer Samuel Gärtner. Auch er ist auf der Suche nach zwei Gesichtern, die in seiner Fashion-Show laufen. Seine Wahl fällt auf Aldin und Kadidja – und weil Marvin ebenfalls überzeugen konnte, entscheidet sich der Modeschöpfer ganz spontan, noch einen dritten Kandidaten zu engagieren. Zum Schluss geht es für die Gruppe noch zu einem Casting des Magazins Sleek. Dort möchte man zwei Models für ein Editorial-Shooting buchen, die kein kommerzielles Gesicht, sondern Ecken und Kanten haben, wie Herausgeber Christian Bracht verkündet. Wer hätte das gedacht; auch diesmal fällt die Wahl auf Kadidja. Und auch Maximilian darf sich freuen.

"Also wir haben hier 25 Models und.."



"Kadidja"



"Aber ihr habt doch noch gar nicht alle gese…"



"Kadidja. Wir nehmen Kadidja"



Diese Staffel so😂#gntm pic.twitter.com/tED1RhKtBK — Janine vom Olivenbaum (@JVomOlivenbaum) April 4, 2024

In Los Angeles kommt alles anders, als erwartet

Nach den Castings dürfen sich die Models auf die lang ersehnte Reise nach Los Angeles freuen. Sie können die Luxus-Villa, den Riesenpool und die Promi-Vibes schon förmlich riechen. Doch dann kommt alles anders, als erwartet. Denn statt in den Hills herumzukurven, fahren die Kandidat:innen durch Downtown, das, wie die Gruppe schon bald erkennt, nicht ganz so glamourös ist. Der Bus hält dann allerdings vor einem hohen Tower, der eine große Überraschung bereithält.

Denn es geht in das oberste Stockwerk und die Models beziehen das wohl größte – und luxuriöseste –Penthouse in Los Angeles, bei dem man jede Sekunde damit rechnet, dass Jason und Brett Oppenheimer mit ihrer gesamten „Selling Sunset“-Crew aus einer Ecke hervorspringen. Statt einer Villa mit Meerblick gibt es in diesem Jahr eben ein Luxus-Loft mit mehreren Stockwerken, Pool am Dach und Cityview – auch nicht schlecht!

Während die einen noch die Aussicht der Millionenmetropole bestaunen, bekommen andere bereits innerlichen Stress. Denn das Wichtigste steht noch an: Die Zimmer- und Bettenvergabe. Heidi weiß, was sie tut. Denn um ein bisschen Drama in die Gruppe zu bringen (bisher gab es noch keinen einzigen Streit – und das bei fast 30 Models), herrscht freie Platzwahl: first come, first serve. Während die Mädels tiefenentspannt ihre Zimmer beziehen und völlig unbeeindruckt bleiben, wenn es um die Aufteilung der Räume geht, sieht es bei den Jungs schon etwas anders aus.

Kandidat Lucas sichert sich das für ihn beste Bett mit der besten Aussicht. Doch da hat er die Rechnung ohne Maximilian gemacht. Denn auch er ist auf den Hotspot des Hauses aus und möchte das Zimmer für sich und seine Vierergruppe sichern. Es kommt zur hitzigen Diskussion, bei der sich Lucas schlussendlich doch geschlagen gibt und den anderen das Bett überlässt. Einzig Yusupha bekommt von de Streit nichts mit, er ist mit wichtigeren Dingen beschäftigt …

yusupha kriegt nichts mit vom zimmer drama und freut sich am meisten über das klo mit schönem ausblick🤝🏻 #gntm pic.twitter.com/NlMloxrQI3 — sweetcheeks (@babycheekslarry) April 4, 2024

Fashion Show am Footballfeld

Der Gastjuror in dieser Folge ist diesmal Stardesigner Christian Cowan, der übrigens aktuell mit Sam Smith zusammen ist. Seine teils ausgefallenen und teils klassisch eleganten Kreationen müssen die Models auf einem Footballfeld präsentieren und können sich dabei kurzzeitig so fühlen, wie Taylor Swift und Travis Kelce.

Erstmals müssen bei dieser Fashion Show auch Männer in hohen Schuhen laufen. Eine große Herausforderung für Marvin und Dominic. Denn die Absätze und die weiche Wiese machen ihnen ganz schön zu schaffen. Dafür kann Maximilian überzeugen – laut Cowan kann er sich das Nachwuchsmodel bereits auf den großen Laufstegen in Mailand, Paris und New York vorstellen. Die Zwillinge Lukas und Julian hingegen haben Probleme mit dem Weg. Denn beide haben sich auf dem Runway verlaufen und den falschen Ausgang genommen.

BEIDE ZWILLINGE SIND FALSCH GELAUFEN? ABER ANDERS FALSCH DAMN #gntm pic.twitter.com/FvJr26SNGg — e in her f1 era (@icecoldella) April 4, 2024

Kadidja kann allerdings wieder von sich überzeugen – sie darf die Show als „Last Face“ schließen und zählt damit definitiv zu den Gewinnerinnen der Folge. Online stellt man sich bereits die Frage, ob die GNTM-Siegerin mit Kadidja vielleicht schon gefunden wurde? Immerhin hat sie auch in der vergangenen Folge beim Hidden Casting den Job abgesahnt. Die Wienerin kann ihr Glück selbst kaum fassen, freut sich aber über ihren großen Erfolg.

Bei Xenia lief es in dieser Woche ebenfalls gut, auch ihr Walk hat Heidi und Christian überzeugt. Einzig eine kleine Outfit-Panne brachte der Kandidatin Kritik ein. Denn während Xenia selbstbewusst über das Footballfeld geschritten ist, lockerte sich ihr Träger und ihre Brust war zu sehen. Laut Christian hätte sie dafür sorgen sollen, dass man den Träger vorab mit Tape befestigt, laut Heidi hätte sie das Kleid während dem Walk locker richten können. Die letzten Jahre haben wir da allerdings immer etwas anderes aus Heidis Mund gehört, aber gut.

Heidi 2005: "NIEMALS AM KLEID ZUPFEN!"



Heidi 2015: "NIEMALS AM KLEID ZUPFEN!"



Heidi 2024: "Warum hast du das Kleid nicht gezupft?!?!" #GNTM pic.twitter.com/Av8ErvwtQk — Benny Illinger (@IamIllgner) April 4, 2024

Die Frage aller Fragen: Wer muss Los Angeles so kurz nach der Ankunft wieder verlassen? Heidis gütige Antwort: Niemand! Alle Models sind eine Runde weiter.

