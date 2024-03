In Folge sieben von GNTM ist wieder einiges los! Neben dem ersten Job der Staffel erwartet die Models auch ein wichtiges Foto-Shooting: das Sedcard-Shooting. Während einige Kandidat:innen top Leistung erbringen, müssen andere um den Einzug in die nächste Runde zittern.

Am Ende müssen zwei Models nach Hause fahren!

Neue Woche – neues Glück

Folge sieben beginnt und das erste, das wir zu sehen bekommen, ist Model-Kandidat Armin, fleißig am Pumpen. (K)Ein Traum für viele, nicht wahr? Während Linus sein Training ruhig und fern von allen Kandidat:innen fortsetzt, trainiert Armin proud vor allen Girls. Keine große Überraschung. Immerhin wissen wir ja mittlerweile, dass der Charmeur ein riesiger Fan von Aufmerksamkeit ist. Was der Arme jedoch nicht weiß: Die Mädels haben ihn längst durchschaut. „Es ist auch irgendwo ein bisschen Show“, sagt Model-Kandidatin Jana. Ups.

Und der erste, den ich sehe, ist Armin.

Fängt ja schon gut an #gntm pic.twitter.com/OEloskxCiM — juli ✨⁷⁷₁₂₇ (@yayayuchan) March 28, 2024

Aber dann gibt es gleich ein bisschen Ablenkung: es gibt einen Brief von Heidi – Yaaaay! Die Modelchefin kündigt an, dass für ihre Models die nächste Challenge bevorsteht. Es findet ein Casting-Teaching mit Heidi Klum höchst persönlich statt. Die Kandidat:innen haben insgesamt 15 Minuten Zeit, sich für das Teaching in Schale zu werfen. Über ihr Outfit sowie Make-Up dürfen sie dabei selbst bestimmen. Während die Topmodel Anwärter:innen ahnungslos ins Teaching marschieren, flüstert uns Heidi ein kleines Geheimnis zu, denn es handelt sich hierbei nicht nur um eine einfache Übung. „Wir haben hier einen versteckten Kunden, aber das wissen meine Models nicht“, verrät Heidi. Wait, whaaaat?

Außergewöhnliche Talente bei GNTM

Mit einem Hidden-Casting hätte zugegeben niemand gerechnet. Ohne es zu wissen werden die Models aus der Ferne von der Marketingleiterin und Marketing Assistentin von Emmi Caffè Latte Deutschland, ganz genau beobachtet. Denn die Kundinnen sind im Rahmen einer neuen Kampagne auf der Suche nach den passenden Gesichtern. Beim Teaching kommt neben dem Modeln auch das eine oder andere Talent mancher Kandidat:innen zum Vorschein, das wir mit Sicherheit noch länger im Gedächtnis behalten werden. Heidi ist begeistert, was ihre Models für besondere Talente haben, um ehrlich zu sein wir auch! Von Dance-Moves, über einen Spagat bis hin zu einem verblüffend echten Hundebellen war alles dabei. Zugegeben, das Bellen war ein bisschen (!) cringe, aber egal – tun wir so, als wäre es einfach nie passiert.

Die Reaktion auf das Bellen war so gar nicht künstlich zum Glück #gntm — Cloudy (@KrawallLucy) March 28, 2024

Da wir hier aber nicht beim Supertalent, sondern bei GNTM sind, zählt am Ende die Model-Leistung. Heidi lässt am Ende die Bombe platzen und verrät ihren Models, dass es sich um ein echtes Casting bei der heutigen Challenge handelte. Alle sind schockiert, keiner kann es fassen. Schließlich mischen sich die Kundinnen unter die Models und verraten ihnen, welche zwei sich über den ersten Job der Staffel freuen können. Es sind … *Trommelwirbel* .. Aldin und Kadidja! Sie haben durch ihre positive Art und ihre Ausstrahlung den Kunden für sich gewinnen können. Die zwei dürfen dann einen Tag später schon die neue Kampagne shooten.

Sedcard-Shooting here we go!

Hidden-Casting ist vorbei und auf geht’s ins nächste Abenteuer! Das wohl wichtigste Foto-Shooting eines Models steht an: das Sedcard-Shooting. Für diesen Fototermin hat sich Heidi jemand ganz besonderes an ihre Seite geholt: Star-Fotograf Christian Anwander. Wahre GNTM-Fans wissen, dass mittlerweile eine Staffel ohne ihn kaum vorstellbar ist. Sein Humor und seine Professionalität sind Christians Markenzeichen. Auf die Models wartet ein Basic-Jeans-Look, mit dem sie sich heute beweisen müssen. Wer Heidi am Set bereits überzeugen kann, der bekommt von ihr die Modelmappe ausgehändigt und ist somit automatisch eine Runde weiter, verkündet die Modelchefin.

Den Start macht Armin. Beim Foto-Shooting zeigt er sich von seiner besten Seite und begeistert dabei sowohl Heidi als auch Christian. Armin „sieht aus wie David Beckham zu seinen besten Zeiten“, so die Model-Mama. Als erstes Male-Model bei GNTM bekommt er seine Modelmappe in die Hand und darf sich auf die nächste Runde freuen! Next one: Lili. Obwohl sie einen umwerfenden Look hat und sich beim Sedcard-Shooting ordentlich ins Zeug legte, konnte sie die Erwartungen von Heidi und dem Fotografen nicht erfüllen. Auch für Luka und Max wird das Foto-Shooting zum großen Verhängnis, sie bekommen reichlich viel Kritik von Heidi und Christian ab.

Während Xenia über ihren Schatten springt und überraschend selbstbewusst beim Shooting abliefert, sorgt Prinz Marvin mit einem unangenehmen Moment für große Lacher. Er vertauscht nämlich den Star-Fotografen Christian Anwander mit einem anderen GNTM-Fotografen: Christian Schuller. Autsch, das war peinlich .. Aber zum Glück nimmt es Christian ANWANDER mit Humor und noch viel wichtiger: zum Glück liefert Marvin ordentlich beim Foto-Shooting ab, sonst, wäre fast alles in die Hose gegangen. Naja, wenigstens hatten wir vor dem TV einen Moment zum Lachen. Danke Marvin!

omg ich dachte ich bin die einzige, die Christian Schuller und Christian Anwander immer verwechselt, danke Marvin omg #gntm pic.twitter.com/5g1ALAic3O — GNTM Tresh 🗑️✨ (taylor’s version) (@emzee_1569) March 28, 2024

Next Stop?

Am Ende der Folge muss Heidi eine Entscheidung treffen, denn für einige ihrer Models hat es diese Woche nicht gereicht. Luka und Max mussten um ihren Einzug in die nächste Woche zittern. Letztendlich traf es Max. Für ihn ist die Reise bei GNTM vorbei. Bei den Girls heißt es in dieser Folge für Alexandra: Bye, Bye. Auch sie muss die Show verlassen. Heidis Entscheidung versetzt viele Kandidat:innen, sowie Zuschauer:innen unter Schock. Max war scheinbar ein klarer Favorit unter einigen ..

Während auf der einen Seite Tränen vergossen werden, dürfen sich die verbliebenen Models auf die nächste Destination freuen. Die Reise in Spanien ist vorbei und dieses mal geht es NICHT nach Los Angeles, sondern nach Frankfurt. Hurra? Nein, zum Feiern ist das jetzt nicht so, aber vielleicht ist ja nach Frankfurt der nächste Halt in Los Angeles – würde sich mit einer direkten Flugverbindung bestens anbieten. 😉

Frankfurt? Sie meint sich der den Flughafen und so oder…ODER???!!! #gntm pic.twitter.com/hvtHfPJh38 — freulein (@fraeulein_katze) March 28, 2024

Die 19. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben