Wie lange werde ich noch leben? Eine Frage, die sich jeder im Laufe seines Lebens immer wieder stellt. Brasilianische Forscher wollen uns nun mit einem simplen, kurzen Test Antwort darauf geben. Und diese liegt in unserem Gleichgewichtssinn.

Kannst du problemlos auf einem Bein stehen? Gratuliere, dann wirst du nicht so schnell das zeitliche segnen.

Dieser Test zeigt deine Lebenserwartung

Unsere Lebenserwartung ist dank medizinischer Errungenschaften und der allgemeinen Zunahme an Lebensqualität deutlich gestiegen. Dennoch ist uns eines sicher: der Tod. Ob dieser uns morgen oder in 30 Jahren ereilt, wird wohl niemand mit Gewissheit vorhersagen können. Aber Forscher wollen anhand eines simplen Tests jetzt Aufschluss über unsere verbleibende Lebenszeit geben. Und dieser dauert nur zehn Sekunden.

Die Forschergruppe aus Brasilien hat eine Studie entwickelt, die einen Zusammenhang zwischen der Balance, Gesundheit und der möglichen Lebenserwartung herstellt. Diese wurde jetzt im „British Journal of Sports Medicine“ veröffentlicht. Den Forschern zufolge nimmt der Gleichgewichtssinn ab dem sechsten Lebensjahr rapide ab. Woran das liegt, können sie nicht genau herleiten. Schlechtes Gleichgewicht und Gebrechlichkeit bei älteren Menschen steht aber definitiv in Verbindung.

Jede fünfte Person schaffte es nicht

Für ihre Untersuchung ließ das Team rund um Studienleiter Claudio Gil Soares de Araujo 1.702 Probanden im Alter von 51 bis 75 Jahren zehn Sekunden lang auf einem Bein stehen. Dabei sollten sie die Vorderseite des erhobenen Beines auf die Rückseite ihres Standbeines legen und geradeaus blicken. Die Arme mussten dabei locker am Körper hängen. Für die Studie wurden nur Probanden ausgewählt, die auch problemlos laufen konnten. Ganze drei Versuche waren für die Übung erlaubt. Jede fünfte Person schaffte es nicht, die Balance zu halten. Die schlechte Nachricht: Für sie ermittelte man eine fast doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, in den nächsten zehn Jahren zu sterben.

Die genaue Ursache zu dieser Annahme ist noch nicht gänzlich bekannt. Aber zahlreiche Hinweise deuten auf einen Zusammenhang zwischen Balance und Lebenserwartung hin. Des Weiteren fand man in der aktuellen Studie heraus, dass die Durchfallquote beim Balance-Test mit zunehmenden Alter anstieg. Zudem wiesen Wackelkandidaten meist eine geringere Fitness ihres Bewegungsapparates auf. Diese Zerbrechlichkeit vor allem bei älteren Menschen birgt auch ein erhöhtes Risiko zu stürzen und sich tödliche Verletzungen zuzuziehen. Dies bestätigt eine amerikanische Studie aus 2019, wonach die Zahl der Todesfälle durch Stürze bei Menschen über 75 Jahre oder älter zunimmt.

Es ist nie zu spät

„Ältere Menschen, die stürzen, haben ein sehr hohes Risiko für schwere Knochenbrüche und andere damit verbundene Komplikationen“, zitiert NBC News den Gil Soares de Araujo. „Dies könnte eine Rolle bei dem höheren Sterberisiko spielen.“ Auch zeigte sich ein deutlich schlechterer Gesundheitszustand wie Fettleibigkeit, hohe Cholesterinwerte oder kardiovaskuläre Krankheiten bei jenen Probanden, die sich nicht auf einem Bein halten konnten. Und auch der Typ-2-Diabetes war dreimal öfter bei den Wackelkandidaten zu erkennen.

Die gute Nachricht: es ist nie zu spät, unser Leben zu ändern. Diese positive Aussicht stellten auch die Forscher in den Raum. Denn mit nur wenigen Minuten pro Tag könne man seine Balance und auch seine Gesundheit verbessern. Na dann tief durchatmen, auf ein Bein stellen und Ommmmmm!