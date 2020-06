Da staunte die Freiwillige Feuerwehr Puchheim wohl nicht schlecht, als sie ausrücken musste, um einen Bach zu reinigen. Denn anstatt Wasser war darin hoher Schaum zu sehen.

Reinigungsmittel, das aus Versehen ins Wasser gelangte, hatte die Schaummassen verursacht.

Bach statt Wasser plötzlich voller Schaum

Am Montagabend (22. Juni) gingen mehrere Notrufe von besorgten Bürgern bei der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim ein. Sie meldeten starke Schaumbildung auf diversen Bächen, Flüssen und Teichen. Die Einsatzkräfte rückten aus, um den Ursprung der Verschmutzung zu finden. Zudem wurden mehrere Sperren in den Bächen errichtet, um den Schaum abzufangen.

Reinigungsmittel sorgte für Schaummassen

Nachher stellte sich schließlich heraus, dass Reinigungsmittel die Ursache für den Schaum in den Gewässern war. Denn jemand hatte auf seinem Grundstück einen großen Trinkbehälter gereinigt. Dabei gelangten Spülflüssigkeit und das Reinigungsmittel über einen Oberflächenkanal in den angrenzenden Bach und begannen dort zu schäumen. Die Feuerwehr errichtete Sperren in den Bächen, um den Schaum abzufangen und das Wasser zu reinigen.

Da eine mögliche Wassergefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die zuständige Behörde informiert, sowie der Hersteller der Chemikalie kontaktiert. Ob durch die fahrlässige Gewässerverunreinigung ein Schaden für die Tier- und Pflanzenwelt entstanden ist, kann erst in den nächsten Tagen festgestellt werden, so die Feuerwehr.