Die Entwickler des beliebten Onlinespiels Fortnite sollen auf die Proteste gegen Polizeigewalt in den USA reagiert haben. Denn sie verbannten sämtliche Polizeiautos aus dem Game.

Bisher waren die Polizeiautos immer fixer Bestandteil des Spiels.

Neues Update: Keine Polizeiautos in Fortnite

In den meisten Computerspielen und Online-Games zählen Polizeiautos schon zum Standardinventar. Doch die Entwickler des weltweit bekannten Games Fortnite setzen nach den Massenprotesten nun offenbar ein klares Zeichen gegen Polizeigewalt in den USA. Denn sie entfernten klammheimlich sämtliche Polizeiautos, die in dem Spiel zu sehen sind.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Epic Games, die Verantwortlichen von Fortnite, ein großes Update. Ab jetzt ist die Version Season 3 von Chapter 2 verfügbar, die einige Veränderungen mit sich bringt. Die wohl moralisch größte Veränderung fand jedoch im Stillen statt. Denn anders als bisher ist man nach dem Update nun vergeblich auf der Suche nach Polizeiwägen.

Entwickler äußerten sich noch nicht

Ein offizielles Statement, aus welchem Grund Epic Games die Polizeiautos entfernt hat, gab es bislang noch nicht. Dennoch ist sich die Online-Community aber sicher, dass dies eine Antwort auf die brutale Polizeigewalt und den Massenprotesten in den USA ist.

Die Entwickler von Fortnite sind aber nicht einzigen, die auf die Situation in den USA reagieren. Denn mehrere Angestellte von Tech-Giganten wie Google, Microsoft und Amazon setzen sich dafür ein, dass eine Kooperation mit Polizei und Sicherheitsbehörden in Zukunft eingestellt wird.