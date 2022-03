Im April heißt es für diese drei Sternzeichen laut Horoskop „Love is in the Air“. Sie dürfen sich nämlich auf die ganz großen Frühlingsgefühle freuen. Denn eine neue Liebe kommt in ihr Leben.

Diese Tierkreiszeichen verlieben sich im April.

Krebs

Lange litt der Krebs unter einer vergangenen Trennung. Doch das hat jetzt ein Ende. Der April hält nämlich endlich schöne Überraschungen und große Frühlingsgefühle für das Sternzeichen bereit. Ab Mitte des Monats gibt es dann zusätzlich noch einen Boost an Selbstbewusstsein durch den Vollmond. Das lässt den Krebs besonders anziehend auf ihre neue Liebe wirken.

Löwe

Es gibt kein Tierkreiszeichen, das das Verliebtsein mehr liebt als der Löwe. Er genießt es regelrecht, die Welt liebestrunken durch eine rosarote Brille zu sehen. Und im April könnte es tatsächlich wieder so weit sein. Denn eine ganz besondere Person, verschlägt dem Feuerzeichen den Atem. Der Löwe muss nur die Augen offen halten, in den nächste Wochen könnte diese Person in sein Leben treten.

Jungfrau

Auch die Jungfrau darf sich nach einer langen Liebesdurststrecke auf große Gefühle freuen. Ihr Dating-Leben kommt mit dem April wieder richtig in Schwung und unter den Dates befindet sich womöglich auch eine neue Liebe. Die Jungfrau sollte sich bei großen Gefühlen aber nicht zurückhalten, einfach mit der Sprache rausrücken. Die Sterne stehen gut für eine neue Beziehung.