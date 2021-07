Oh Boy, wer kennt sie nicht – diese feinen Härchen, die einem widerspenstig die Frisur zerstören. Bislang war es nur unserem Friseur vorbehalten, diese fliegenden Haare zu bändigen. Mit unseren Tipps hältst du deine Haare gesund und lässt Frizz sowas von links liegen.

Nicht frottieren und sanft frisieren

Never ever solltest du dein nasses Haar wie wild frottieren, sondern die Feuchtigkeit sanft ins Handtuch drücken. Auch das bedachte Entwirren anstatt wildes Bürsten von den Haaren im nassen Zustand sollte man sich angewöhnen. Verknotete Haare im Trockenen zu Kämmen sorgt zusätzlich potenziell für Haarbruch und Frizz.

Profi-Zubehör für Frizz-Geplagte

Let’s do it Coanda! So nennt sich der profimäßige Friseureffekt, den man mit dem neuen Flyaway Aufsatz für den Dyson Supersonic Haartrockner erzielt. Hier werden die trockenen Haare perfekt gefinished ohne große Hitze. Ein schonendes Styling, bei dem unsere fliegenden Härchen unsichtbar gemacht werden, für eine Wie-nach-dem-Friseur-Mähne. Das Tool ist für alle perfekt die schon an Frizz leiden und nicht mit fünf Rundbürsten stundenlang Herumhantieren wollen, um ihre Haare on fleek zu haben.

Die richtige Pflege

Ja leider, Frizz ist auch meist eine Sache der Haargesundheit. Eine aufgeraute Haarstruktur durch falsche Pflege spielt dem Übeltäter in die Hände. Hochwertige Öle schützen dein Haar und deine Kopfhaut, auch ein Conditioner glättet das Haar und lässt es gesünder aussehen. Wer gerne glättet oder oft föhnt – don’t forget the Hitzeschutz oder lieber gleich auf die haarschonenden Geräte von Dyson setzen!

Runter vom Gas beim Trocknen

Kennt ihr die Haartrockner im Hallenbad? Jep, wer die probiert hat, weiß: Zu viel Hitze bringt nix außer noch mehr Frizz. Deshalb gehört der Dyson Supersonic Haartrockner zu unseren Lieblingsstyling-Tools. Er ist darauf konzipiert Haare besonders schonend zu trocknen. Der Supersonic Haartrockner misst über 40 mal in der Sekunde die Lufttemperatur und reguliert die Hitze. Damit wird Hitzeschäden vorgebeugt, außerdem glänzen die Haare wie frisch nach dem Friseur – nice!

Let it fett

Ja richtig gehört, wer sein Haar zu oft wäscht, riskiert eine trockene Kopfhaut und Frizz. Also lieber mal mit Trockenshampoo drübermogeln oder einen lockeren Dutt tragen, denn das natürliche Fett der Kopfhaut beugt Frizz vor.

