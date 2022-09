Es ist mal wieder so weit: Merkur hat beschlossen, sein eigenes Ding durchzuziehen und damit unser Leben gehörig durcheinander zu bringen. Denn einige von uns bekommen die Eigensinnigkeit des Planeten ziemlich zu spüren.

Welche das Sternzeichen gerade besonders vom rückläufigen Merkur beeinflusst sind, lest ihr hier.

Stier

Es kommt dem Stier gerade so vor, als würde einfach ALLES schiefgehen. Willkommen in der Phase des rückläufigen Merkurs. Durch die gerade herrschende Planetenkonstellation bahnen sich unzählige Kommunikationsschwierigkeiten an, die nicht selten zu Konflikten führen. Hier ist Vorsicht geboten: Denn der impulsive Stier ist dazu verleitet, Dinge zu sagen, die er eigentlich gar nicht so meint. Jetzt ist außerdem nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, um wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Besser noch zwei, drei Wochen warten. Dann hat sich sowohl das Chaos im Universum als auch im Inneren des Sternzeichens beruhigt.

Löwe

Mal ist der Löwe euphorisch und glücklich, im nächsten Moment findet er alles schlecht, was um ihn herum passiert. Diese Stimmungsschwankungen könnten aktuell auf den rückläufigen Merkur zurückzuführen sein, denn dieser hat große Auswirkungen auf die Gefühlslage des Sternzeichens. Kein Wunder, dass der Löwe gerade nicht weiß, wo ihm der Kopf steht und Dinge hinterfragt, die er bisher immer als selbstverständlich angesehen hat. Achtung vor zu voreiligen Schlüssen! Denn schon bald könnte alles wieder ganz anders aussehen. Es gibt zumindest einen Lichtblick: Anfang Oktober sollte alles wieder in geregelten Bahnen verlaufen.

Jungfrau

Die Technik will einfach nicht so, wie sie sollte? Man gerät in unnötige Diskussionen mit anderen? Und am liebsten möchte man einfach niemanden sehen? Schon klar, das Leben kann oft wirklich mühsam sein und gerade jetzt scheint es, als sei für die Jungfrau eine besonders frustrierende Phase angebrochen. Zweifel am Job können sich schnell mal in eine kleine Existenzkrise ausbreiten und die bisherigen Lebensentscheidungen stehen am Pranger. Nur nicht in Panik verfallen! Hin und wieder passiert es eben, dass wir durch die Planeten beeinflusst werden und grübeln, was das Zeug hält. Aber auch das geht wieder vorbei und im Nachhinein wird auch das Tierkreiszeichen erkennen, dass nichts umsonst war.