In der Nacht vom 21. September erleuchtet der September-Vollmond den Himmel. Da dieses Naturphänomen direkt auf den Herbstbeginn fällt, wird es traditionell auch als Herbstmond bezeichnet. Einige Sternzeichen sind davon deutlich beeinflusster, als andere.

Welche das sind, lest ihr hier!

Fische

Dieses Sternzeichen möchte seine Zeit immer möglichst effektiv nutzen. Da kommt der September-Vollmund gerade richtig. Denn die Fische befinden sich gerade auf einem Motivationshoch! Sie fühlen stark und haben so richtig Bock, die Welt zu verändern. Oder einfach mal mit kleinen Dingen anzufangen, wie ihre Wohnung auf Vordermann zu bringen, sich von unnötigen Dingen zu trennen und einen Plan zu erstellen, was die nächsten Monate alles so ansteht. Jetzt kann euch nichts mehr aufhalten!

Jungfrau

Manchmal braucht es nur einen kleinen Stupser vom Universum und man ist wieder am richtigen Pfad. In diesem Fall ist es der Herbstmond, der die Jungfrau dorthin bringt, wo sie schon immer sein wollte. Die Kraft des Mondes verleiht dem Sternzeichen eine extra Portion Mut. Und das sollten Jungfrauen jetzt auch nutzen! Denn egal, ob privat oder beruflich: jetzt ist die Zeit, einfach mal alles rauszulassen, was einen beschäftigt. Ihr werdet sehen, das wirkt Wunder!

Waage

Heute schon Kaffee getrunken? Nein, das ist ganz alleine die Energie, die der September-Vollmond ausstrahlt! Waagen sprudeln gerade so vor Unternehmungslust. Normalerweise ist das Sternzeichen nach einem langen Arbeitstag reif für das Bett. Doch gerade kann es sich gar nicht entscheiden, was es zuerst tun soll. Sport? Einen Afterwork-Drink? Oder Kino? Am liebsten würde die Waage all das gleichzeitig machen. Doch damit das Sternzeichen nicht gleich sein ganzes Pulver auf einmal verschießt, sollte es versuchen, möglichst lange von dieser neugewonnenen Energie zu zehren.