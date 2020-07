View this post on Instagram

Ein Foto meines Covershootings für meine Single Betty Ford. Das werde ich euch ungefähr in einer Woche posten😊 Ich bin vorbereitet. Der Song steht, Musikvideo haben wir auch, Cover ist fertig. Malin Brown ist bereit. Wo ist die Party? Ich hab Bock!!! 🥳 Warum ich so gerne feier? Und warum grade Partyschlager??? Wenn ich also freitags von der Arbeit nach Hause komme brauche ich Abwechslung. Ich muss diesem Alltag dann am Wochenende einfach entfliehen und in eine andere Welt eintauchen. Einfach mal alles nicht so Ernst nehmen und ausgelassen feiern, lachen und Spaß haben. Genau diesen Kontrast liebe ich. Der "normale" Alltag kombiniert mit Vollgas am Wochenende. Daher auch der Partyschlager, der für mich keine andere Bedeutung hat als Dinge nicht so Ernst zu nehmen und auch mal über etwas zu lachen. Texte wie "Betty Ford", die wenig Sinn haben, aber einfach Laune machen und Menschen verbindet zusammen zu singen und zu feiern. Das ist meine Musik, das ist was ich lebe! Dazu kommt dass ich absolut nicht der Englisch-Profi bin, und irgendwann die Liebe zur deutschen Musik entdeckt habe. Aber normale Musik wäre halt zu langweilig gewesen 😆 Ich freue mich einfach wenn ich das irgendwann mal wieder habe.🙏🏽 Liebe Grüße Euer Feierbiest Malin🤘🏽❤ #brown #Partybrownie #feierbiest #partyschlager #bettyford #party #soon #tv #summerfieldfamily #dowhatyouwant #dowhatyoulove #daslebenistneparty #rampensau