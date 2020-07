Ab Donnerstag dürfen Flugzeuge aus insgesamt 18 Staaten nicht mehr in Österreich landen. Die Landeverbot-Liste von bislang 8 Staaten wurde nun um zehn Länder erweitert.

Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag (14. Juli) bekannt.

Landeverbot für 18 Staaten in Österreich

Bislang durften Flugzeuge aus acht Staaten und einer Region in Italien nicht in Österreich landen. Am Dienstag teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit, dass die Liste ab Donnerstag nun 18 Staaten umfasst. Ab Donnerstag (16. Juli) ist die neue Regelung gültig. Das Landeverbot wurde vor allem auf die Länder des Westbalkans ausgeweitet. Für diese Länder gilt eine Reisewarnung der Stufe 6. Das Landeverbot für Flüge aus der italienischen Lombardei wurde unterdessen aufgehoben, die partielle Reisewarnung bleibt aber weiterhin aufrecht.

Flüge aus folgenden Ländern dürfen zumindest bis Ende Juli nicht in Österreich landen:

Ägypten

Albanien

Belarus (Weißrussland)

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

China

Großbritannien

Iran

Kosovo

Montenegro

Nordmazedonien

Portugal

Republik Moldau

Rumänien

Russland

Schweden

Serbien

Ukraine

Ausgenommen sind Flüge im Interesse der Republik. Darunter fallen etwa Frachtflüge, der Transport von Kranken oder Flüge, die Pflegepersonal oder Erntehelfer ins Land bringen.