Facebook hat das Profil von Donald Trump gesperrt. Und das sogar für zwei Wochen, bis zur Amtsübergabe. Auch weiter Netzwerke, wie YouTube, TikTok und Twitch haben Konsequenzen gezogen.

Nur Twitter hat, wie angekündigt, sein Profil wieder freigegeben, nachdem Trump einige Postings gelöscht hat.

Facebook sperrt Donald Trump

Nachdem der scheidende US-Präsident Donald Trump immer wieder Facebook und andere Plattformen dazu verwendet, seine Anhänger mit Falschinformationen aufzustacheln wird sein Account bis auf weiters gesperrt, heißt es in einer Aussendung von Facebook. Bis zur Amtsübergabe in zwei Wochen wird sein Profil deshalb gesperrt bleiben, erklärt Mark Zuckerberg in einem Posting.

Doch Facebook ist nicht die einzige Plattform, die nun gezielt gegen Donald Trump vorgeht.

Weiter soziale Netzwerke reagieren ebenfalls

Auch andere soziale Netzwerke verschärfen nun ihr Vorgehen gegen Donald Trump. YouTube hat laut Gizmodo angekündigt, alle Kanäle zu sperren, die Falschinformationen über die US-Wahl verbreiten. TikTok hat bekannt gegeben, dass sämtliche Videos, die Gewalt vor der Amtsübergabe anzetteln, blockiert werden. Der Hashtag #stormthecapital und andere werden automatisch deaktiviert, berichtet TechCrunch. Und sein Account bei Twitch wird nun auch gesperrt, wie Engadget berichtet. Diese strengen Maßnahmen sind vor allem auf die kürzlichen Ereignisse zurückzuführen. Denn am Mittwoch stürmten zahlreiche Trump-Anhänger das Kapitol. Der Auslöser dafür war eine Rede des scheidenden US-Präsidenten und seine wiederholten Aussagen, dass Joe Biden die Wahl nur wegen Wahlmanipulation gewonnen hat. Auch auf Twitter wetterte Trump immer wieder gegen die Wahlergebnisse und bezeichnete sie in hetzerischen Ansagen als falsch.