Hair-Inspo gefällig? Superstar Zendaya trägt ihn schon seit Jahresbeginn; jetzt hat er sich auch auf Tiktok und Co durchgesetzt. Wir sprechen vom angesagten „Butterfly Bob“! Warum die Frisur genau richtig für den Herbst ist und was sie alles kann, verraten wir euch hier.

Der nächste Friseur-Termin ist schon gebucht …

3 wirklich gute Gründe, wieso der Herbst unsere Bob-Girl-Era sein sollte

Herbstzeit ist die insgeheime Bob-Season! Denn wir sind bereit für etwas Neues und beginnen meistens direkt bei unseren Haaren. Die Schere darf in diesem Jahr ruhig ein bisschen mehr abschneiden, denn wir alle wollen unsere Bob-Girl-Era channeln! Dafür gibt es mindestens drei gute Gründe!

Grund Nummer 1: Wir fühlen uns durch den kurzen Hairstyle powerful, mutig und absolut selbstbewusst. Denn ein Bob sorgt automatisch für kantigere Gesichtszüge, die uns richtig fierce erscheinen lassen. Plötzlich haben wir das Gefühl, dass wirklich ALLES möglich ist.

Grund Nummer 2: Langsam beginnt wieder die Zeit von Rollkragenpullis und Trenchcoats. Damit unsere Haare nicht unnötig umherfliegen und nahezu dauerhaft elektrisch aufgeladen sind, hat so ein Bob durchaus auch etwas Praktisches an sich. Denn durch die Kurzhaarfrisur kommen die Haare nicht mit der Kleidung in Berührung.

Grund Nummer 3: Apropos praktisch! Bob-Haicuts haben es so an sich, dass sie auch ohne Styling absolut cool aussehen. Wir sind schließlich alle Verfechter:innen des angesagten Undone-Looks, nicht wahr? Kommen dann aber Tools wie Glätteisen, Lockenstab und Föhn dazu, dann ist das Styling-Game wirklich ON POINT!

Bild: Spotlight / Launchmetrics

„Butterfly Bob“: Darum lieben alle diesen Hairstyle

Nachdem wir das jetzt also auch geklärt haben, zeigen wir euch die aktuell wohl angesagteste Kurzhaarfrisur: den „Butterfly Bob“! Was den Hairstyle so außergewöhnlich macht? Ganz einfach: die schwungvollen Wellen im Haar machen die Frisur zu einem absoluten Volumen-Booster! Trägerin der ersten Stunde ist Superstar Zendaya. Bereits Anfang des Jahres hat sie sich mit einem „Butterfly Bob“ am Red Carpet gezeigt. Höchste Zeit, dass auch Tiktok auf den Trend aufspringt.

Der Clou hinter dem Bob ist folgender: möglichst viele Layers werden dabei schwungvoll in alle Richtungen geföhnt. Daher auch der Name „Butterfly Bob“ – die Haarenden sollen an Schmetterlingsflügel erinnern.

Funktioniert auch bei längeren Haaren

Ob ihr den Cut mit Mittel- oder Seitenscheitel trägt, bleibt euch überlassen. Ein kleiner Tipp: mit einem seitlichen Scheitel zaubert ihr noch mehr Volumen! Was den „Butterfly Bob“ noch von anderen Hairstyles abhebt: Man muss dafür nicht mal kurze Haare haben, ein richtiger Stufenschnitt reicht hier bereits aus! Denn dadurch, dass die Enden gewellt sind, wirken die Haare automatisch kürzer. Seht selbst:

So, und wer jetzt nicht mehr auf den Friseurbesuch warten kann, der macht es einfach selbst! Tiktokerin Caro Wilton zeigt, wie es funktioniert! Aber Achtung: bitte immer professionelle Friseur-Scheeren dafür verwenden und im Zweifelsfall doch lieber den Profi machen lassen.