Aktuell sind die Temperaturen zwar alles andere als herbstlich, dennoch ist das Netz gerade verrückt nach DEM Herbstgetränk schlechthin. Nein, wir sprechen diesmal nicht von Pumpkin Spice Latte, sondern von Tee mit Milch aka Chai Latte. Und zwar auf unseren Nägeln! Wie es der neue Maniküren-Trend in unsere Beautyroutine geschafft hat? Dafür ist keine Geringere als Jennifer Lopez höchstpersönlich verantwortlich.

Wie Chai Latte auf Nägeln aussieht, zeigen wir euch hier.

J.Lo zeigt den neuen Herbst-Trend: Chai Latte Nails

Pünktlich zur Fashion-Week-Saison können wir uns wieder jede Menge neue Trends von unseren liebsten Stars und Sternchen abschauen. Allen voran zeigt uns Jennifer Lopez, worauf wir uns im Herbst einstellen können. Ihr Haus- und Hof-Nailartist Tom Bachik teilte kürzlich einige Schnappschüsse von seinen trendigen Kreationen – an J.Los Nägeln. Sein neuestes Werk: Chai Latte Nails!

Passend zur Herbstsaison setzt der Künstler auf einen Farbmix zwischen Lavendel und Taupe. Die helle Nuance erinnert stark an Tee mit einem kleinen Schuss Milch, unser (zweit-)liebstes Herbstgetränk. Überzeugt euch am besten selbst von dem Look:

Cremiger Hingucker

Warum wir Chai Latte Nails gerade so lieben? Sie sind ein bisschen auffälliger, als die ebenso gehypten Lipgloss oder French Nails. Der leichte Lavendelstich verleiht dem Design etwas ebenso Elegantes, wie Mystisches. Zudem passt die schlichte, cremige Farbe zu wirklich jedem Outfit. Wer es genauso machen möchte, wie J.Lo, der stimmt am besten auch sein Augen-Make-up auf seine Maniküre ab.

So geht der Look

Die herbstliche Maniküre könnt ihr ganz einfach selbst zu Hause nachmachen. Entweder ihr mischt einfach ein paar hellviolette und graue Farben sowie einen Taupeton zusammen. Oder ihr haltet euch exakt an die Zutaten, die Tom in seinem Insta-Posting verrät. Diese wären:

Zuerst rät der Nailartist, seine Nägel mithilfe eines Home-Manicure-Sets in Ordnung zu bringen. Achtet darauf, dass die Nägel die gleiche Länge haben und keine Hautfetzen an den Seiten wegstehen.

in Ordnung zu bringen. Achtet darauf, dass die Nägel die gleiche Länge haben und keine Hautfetzen an den Seiten wegstehen. Dann könnt ihr entweder eure Naturnägel mit dem Farbmix bestreichen oder ihr klebt euch Stiletto-Tipps auf und stylt diese anschließend.

auf und stylt diese anschließend. Für die Farbe mischt der Nailartist zwei Nagellacke von Apres Nails jeweils in den Farbtönen „Chai Latte“ und „Sebastian Spots“ zusammen.

und zusammen. Zum Schluss noch einen Top Coat auftragen und fertig sind eure Chai Latte Nails.

Produkte zum Nachstylen: