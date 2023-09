Nailart-Lovers aufgepasst. Wir haben jetzt einen neuen Nageltrend für euch, der einfach perfekt in den Herbst passt. Die sogenannten „Dark Aura Nails“ erobern gerade Social Media und ganz ehrlich: wir verstehen den Hype!

Denn, wenn Mystik auf Beauty sind wir prinzipiell immer am Start!

„Dark Aura Nails“ passen perfekt in den Herbst

Während wir im Sommer ganz obsessed mit Nageltrends wie „Orange Spritz Nails“ oder „Barbiecore Nails“ waren, wird es im Herbst wieder etwas düsterer. Denn diese Jahreszeit inspiriert nicht nur unsere Garderobe, sondern eben auch unsere Nägel. Und falls ihr noch auf der Suche nach der passenden Maniküre-Inspo seid, dann haben wir jetzt einen Vorschlag. Die sogenannten „Dark Aura Nails“ sind nicht nur echte Hingucker, sondern fangen auch noch die Atmosphäre des Herbstes ein. Sie sind daher der perfekte Begleiter für die kühleren Tage.

Das sehen übrigens nicht nur wir so; auch auf Instagram und Tiktok werden die mystischen Nägel gerade gehyped. Und auch einige Stars sind bereits auf den dunklen Aura-Zug aufgesprungen. Allen voran Schauspielerin Megan Fox. Erst kürzlich präsentierte ihre Maniküristin ihr neues Design, ganz im Stil des düsteren Trends. Wir wissen nicht wie es euch geht, aber wir finden, Megans Nailart schreit schon förmlich nach Halloween-Season!

Das Beste an Dark Aura Nails? Sie sind äußerst vielseitig und passen zu nahezu jedem Anlass. Egal ob im Alltag oder bei einem Date – sie sehen nicht nur glamourös aus, sondern verleihen euren Nägeln auch noch einen geheimnisvollen Touch.

Das macht den Trend aus

Okay, aber was genau machen perfekten „Dark Aura Nails“ nun aus? Klassische Aura-Nägel sollen ja die Farbe eurer inneren Energie widerspiegeln und diese ausdrücken. Bei der düsteren Version sieht das allerdings etwas anders aus. Hier sind nun auch vollkommen willkürliche Farbkombinationen möglich; denn es geht in erster Linien darum, die mystische und zugleich düstere Stimmung des Herbstes einzufangen und nicht per se eure Aura oder euer Gemüt auszudrücken (zum Glück!).

Was das nun in der Praxis heißt? Dunkle Nagellack-Nuancen sind hier die Hauptakteure! Tiefes Burgunder, gedämpftes Moosgrün, sattes Dunkelblau, Braun und natürlich auch Schwarz sind bei dem Update gefragt. Wichtig für den charakteristischen Look sind aber nicht nur die Farben. Denn bei diesem Trend sollen die Nuancen (ähnlich wie beim Ombré-Effekt) wunderschön ineinander verlaufen.

So kreiert ihr „Dark Aura Nails“

Voraussetzung für ein schönes Finish sind wie immer saubere und gepflegte Nägel. Feilt sie zuallererst in die gewünschte Form und schiebt sanft die Nagelhaut zurück. Was die Länge der Nägel betrifft, gilt: je länger, desto mehr Spielraum habt ihr für den Verlauf! Sind die Nägel gut vorbereitet, kann es auch schon losgehen:

Step 1: Tragt eine dünne Schicht klaren Base Coat auf, um die Nägel zu schützen und den Halt eures Werkes zu verlängern. Lasst die Schicht dann gut trocknen.

Step 2: Anschließend geht es an die Farbe. Lackiert die Nägel mit einem dunklen Nagellack. Auch diese Schicht sollte dann komplett trocken sein, bevor es an den Verlauf geht.

Step 3: Nehmt nun ein Schwämmchen oder einen speziellen Ombré-Pinsel zur Hand. Tragt dann eine kleine Menge eines Nagellacks in einer anderen Farbe auf den Schwamm oder Pinsel auf. Tupft nun mit einem dem Lack den Farbverlauf auf. Wiederholt diesen Schritt nach Bedarf, um den Ombré-Effekt zu intensivieren.

Step 4: Zum Schluss versiegelt ihr das Ganze noch mit einem glossy Top Coat. Tipp: Tragt den Oberlack auf, wenn die Ombré-Schicht noch leicht feucht ist. So entsteht ein noch schönerer Verlauf. Das Ganze dann gut trocknen lassen, et voilá!

Übrigens: Wer mag, kann den Look auch noch mit Glitzersteinchen oder Metallic-Nagelsticker aufpeppen. Viel Spaß beim Nachzaubern!